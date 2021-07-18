توانیر یک میلیارد تومان تشویقی به مردم پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمدحسن متولی زاده در مراسم بازدید اعضا کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مرکز راهبردی و پایش صنعت برق افزود: تاکنون ۲۰۰ هزار دستگاه ماینر غیر مجاز در کشور شناسایی شده که برق مصرفی این دستگاه‌ها، معادل ۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی است و البته ۲۷ درصد از این تعداد کشفیات را با اطلاعات مردمی شناسایی و ضبط کرده ایم.

مدیر عامل شرکت توانیر گفت: این دستگاه‌های غیر مجاز که در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی و دیگر مراکز نصب شده بودند با کمک دستگاه‌های قضائی و اطلاعاتی شناسایی و ضبط شدند که علاوه بر جرایم سنگین حداقل تا پایان سال این دستگاه‌ها بازگشت داده نمی‌شوند.

متولی زاده در خصوص همکاری‌های صنایع بزرگ و بخش کشاورزی برای کاهش مصرف برق افزود: تاکنون ۳۶۵ هزار موافقتنامه با بخش صنایع بزرگ و کشاورزی امضا شده که برای همکاری این بخش باوجود محدویت‌های مالی، هزار میلیارد تومان تشویقی در نظر گرفته شده است البته این رقم سال گذشته ۵۸۰ میلیارد تومان بود.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه ما برای هر استان سهم مصرف برق مشخص کردیم گفت: بر اساس سهمی که هر استان دارد می‌تواند میزان برق مصرفی خود را مدیریت کند.

وی ادامه داد: مصرف برق امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ده برابر شده که این رقم در تاریخ صنعت برق ایران بی سابقه است که گرما، رمزارزها و رشد مصرف صنایع علت آن است.

متولی زاده با اشاره به اینکه کل مصرف انرژی صنایع فولاد و سیمان ۲۶۰ هزار مگاوات است گفت: هم اکنون ۳۰ درصد از این میزان مصرف کاهش و به ۲۰۰ هزار مگاوات رسیده است.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه از امشب صنایع سیمان با صددرصد ظرفیت و فولاد با ۵۰ درصد ظرفیت می‌توانند فعالیت کنند افزود: از سه شب پیش با کاهش بار ما اجازه دادیم صنایع فولاد و سیمان شیفت آخر شب را به فعالیت بپردازند.

متولی زاده گفت: اعمال تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات تاکنون سبب کاهش ۵۰۰ مگاواتی مصرف برق شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه اعمال خاموشی سخت‌ترین کار برای صنعت برق است اضافه کرد: در چند وقت گذشته سه تن از همکاران ما برای اینکه چند روستا دچار خاموشی نشوند جان خود را از دست دادند.