بازدید میدانی وزیر ورزش و جوانان از چهار فدراسیون ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان بعدازظهر امروز (دوشنبه) با حضور در چهار فدراسیون قایقرانی، دوچرخهسواری، ووشو و بسکتبال و دریافت گزارش رؤسای این فدراسیونها، از نزدیک وضعیت این رشتهها را مورد بررسی قرار داد.
گزارش زیر مروری است بر حضور وزیر ورزش و جوانان در این چهار فدراسیون ورزشی:
قایقرانی، اولین مقصد کیومرث هاشمی
علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی در این دیدار گزارش کاملی از روند تیمهای ملی قایقرانی و رویدادهای پیشرو ارائه داد و در خصوص فرصت و چالشهای قایقرانی در گذشته و آینده توضیحاتی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.
سهرابیان همچنین با قدردانی از وزیر ورزش و جوانان برای حل مشکل آب دریاچه آزادی، توضیحاتی درباره مسابقات کسب سهمیه المپیک که فروردین و اردیبهشت سال آینده در ژاپن و کرهجنوبی برگزار میشود، ارائه داد.
برنامههای بلندمدت فدراسیون قایقرانی برای تربیت نسل جدید قایقرانان جهت حضور در المپیک ٢٠٢٨ و ٢٠٢٣ از دیگر گزارشهای ارائه شده از سوی رئیس فدراسیون قایقرانی به وزیر ورزش و جوانان بود.
کیومرث هاشمی همچنین امروز در دومین بازدید خود از فدراسیونهای ورزشی، از فدراسیون دوچرخهسواری بازدید کرد. در این بازدید، وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه برای «خسته نباشید و خدا قوت» در فدراسیون دوچرخهسواری حاضر شدهام، از رئیس فدراسیون خواست گزارشی از وضعیت این رشته ورزشی و شرایط کسب سهمیه ارائه کند.
رسول اسدی با اشاره به وضعیت فدراسیون دوچرخهسواری در زمان سرپرستی اظهار کرد: از بدو دوران سرپرستی و زمانی که فدراسیون را تحویل گرفتیم، دوچرخهسواری ایران در رتبه ٨٩ بود و اکنون با همکاریها و کارهای تیمی انجام شده دوچرخهسواری ایران به رتبه ۴٣ ردهبندی صعود کرده که به واسطه این رتبه و همچنین چهارمی در مسابقات استقامت قهرمانی آسیا، ایران یک سهمیه المپیک کسب کرد.
وی با اشاره به استخدام یک مشاور اروپایی برای تحلیل دادههای دوچرخهسواران ملی، از حضور قطعی مربی داخلی در بازیهای المپیک خبر داد. در این دیدار وزیر ورزش و جوانان نوسازی تجهیزات فدراسیونهای ورزشی را مورد تاکید قرار داد.
پس از حضور وزیر ورزش و جوانان در ساختمان فدراسیون، کیومرث هاشمی در پیست دوچرخهسواری مجموعه ورزشی آزادی حاضر شد و تمرین اعضای تیم ملی دوچرخه سواری اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را از نزدیک تماشا کرد و با دوچرخهسواران تیم ملی به گفتوگو پرداخت.
انتظارات بالا از ووشو پس از سال درخشان در بازیهای آسیایی
وزیر ورزش و جوانان که ظهر امروز برای نظارت بر وضعیت فدراسیونهای ورزشی بهصورت سرزده در فدراسیونهای قایقرانی و دوچرخهسواری حاضر شده بود، در ادامه سرکشی خود به فدراسیونهای ورزشی در فدراسیون ووشو حاضر شد.
در این بازدید کیومرث هاشمی با اشاره به نتایج کسب شده در ووشو و کوراش در بازیهای آسیایی هانگژو و بالا رفتن توقعات از این رشته، ابراز امیدواری کرد ووشو و کوراش بتواند در مسابقات آتی نیز برای ایران افتخارآفرینی کند.
امیر صدیقی در این دیدار گزارشی از وضعیت ووشو و کوراش ایران ارائه کرد. او همچنین بر اساس تقویم آسیایی و جهانی، برنامه مسابقات ووشو و کوراش ایران را برای وزیر ورزش و جوانان تشریح کرد.
جوانسازی بسکتبال، برنامه بلند مدت فدراسیون
فدراسیون بسکتبال آخرین مقصد وزیر ورزش و جوانان در روز نظارتی بر فدراسیونهای ورزشی بود. در این دیدار وزیر ورزش و جوانان با خسته نباشید به رئیس، مدیران و کارمندان این فدراسیون، بسکتبال را رشتهای محبوب و با اهمیت خواند. هاشمی در ادامه از جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال خواست گزارشی از وضعیت این رشته ارائه کند.
داوری با قدردانی از حمایتهای وزیر ورزش و جوانان از بسکتبال در موضوع زیرساختها گفت: در موضوع زیر ساختی مشکل داشتیم که با کمکی که از سوی وزارت ورزش و جوانان انجام شد، قصد داریم کمپ تیمهای ملی و اقامتگاه حرفهای را برای بسکتبال کشور احداث کنیم.
او با اشاره به تغییرات در تیم ملی بسکتبال و برنامه جوانگرایی در این تیم گفت: اکنون میانگین سنی تیم ملی بسکتبال به ٢۴ سال رسیده است و فدراسیون بسکتبال برنامههای زیادی برای تیمهای پایه دارد تا از دل این تیمها، در سالهای آینده تیم ملی تقویت شود. در حال حاضر حدود ٢٣٠ تیم پایه در دختران و پسران داریم و سال آینده این تعداد تیم به بیش از ٣٠٠ تیم خواهد رسید.
اکنون بیش از دو هزار بسکتبالیست در ردههای پایه در سطح کشور فعال هستند و امیدواریم در چند سال آینده تیمهای ملی با این نفرات تقویت شوند. در ادامه وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تشکیل شورای عالی ورزش با حضور رئیس جمهور اظهار کرد: طرح آمایش جزو قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان است و ما از روز اول در حال کار بر روی این موضوع هستیم. با انجام این طرح پس از دریافت نظرات استانها و فدراسیونها، تکلیف رشتهها و استانها مشخص میشود. با انجام این طرح ساخت و سازها و … هدفمند انجام خواهد گرفت.
هاشمی همچنین با اشاره به یکی دیگر از مصوبات شورای عالی ورزش گفت: بر اساس این مصوبه سیاستگذاری ورزش کشور با وزارت ورزش و جوانان است و همه دستگاهها باید طبق سیاستگذاری وزارت ورزش و جوانان در موضوعات ورزشی فعالیت کنند.
در بازدیدهای امروز نامنی سرپرست دفتر امور مشترک فدراسیونها نیز حضور داشت.
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