۶ نفر در تیراندازی در متروی نیویورک کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی وقوع تیراندازی در متروی نیویورک، دست‌کم یک نفر کشته و ۵ تن دیگر نیز زخمی شدند.

مایکل کمپر، از مقام‌های پلیس نیویورک با تأیید این تیراندازی و مرگ یک نفر اعلام کرد که ظاهراً این حادثه یک تیراندازی تصادفی بوده و ما معتقدیم که این تیراندازی در پی نزاع میان دو گروه در مترو رخ داده است.

اوایل دی‌ماه داده‌های «آرشیو خشونت با اسلحه» اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۴۲ هزار نفر در آمریکا بر اثر خشونت‌ها و درگیری‌های مسلحانه و استفاده از اسلحه کشته شده‌اند.

براساس گزارش وب‌سایت آرشیو خشونت با اسلحه که دیروز سه‌شنبه منتشر شده، بیشتر این مرگ‌ها یعنی ۲۳ هزار و ۷۶۰ نفر در نتیجه خودکشی با اسلحه رخ داده است و ۱۸ هزار و ۵۰۷ نفر نیز بر اثر تیراندازی‌های غیرعمد، قتل و دفاع از خود کشته شده‌اند.

آمارهای این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی ۶۵۰ تیراندازی جمعی، ۴۰ قتل دسته‌جمعی، ۱۱۶۱ مورد استفاده از اسلحه هنگام دفاع از خود و ۱۵۴۳ تیراندازی غیرعمدی در ایالت‌های مختلف آمریکا رخ داده است.

در این تیراندازی‌ها بیش از ۱۶۰۰ کودک و نوجوان بین سن‌های ۰ تا ۱۷ سال در خشونت‌ها و درگیری‌های مسلحانه کشته شدند و ۴۴۴۴ کودک دیگر نیز مجروح شدند.

آن‌گونه که در این گزارش آمده همچنین دست‌کم ۴۶ مأمور اجرای قانون نیز در درگیری‌های مسلحانه در مناطق مختلف آمریکا کشته شدند و ۱۴۱۲ مظنون نیز با شلیک مسلحانه نیروهای پلیس کشته شدند.

وب‌سایت آرشیون خشونت با اسلحه اعلام کرده که داده‌ها و آمارهای خود را از طریق نیروهای اجرای قانون، رسانه‌ها، و منابع دولتی و رسمی جمع‌آوری کرده است.