۳ نفر در طوفان کالیفرنیای آمریکا جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آشوشیتدپرس، در پی وقوع سیل و طوفان در ایالت کالیفرنیای آمریکا دستکم ۳ نفر جان باختند.
بنابر گزارشها سیل اخیر به بستهشدن جادهها, شکستهشدن درختان و قطع برق بیش از ۹۰۰ هزار منجر شد.
تندباد و بارشهای شدید همچنین موجب شد در ایالت کالیفرنیا وضع اضطراری اعلام و پروازهای پنج فرودگاه یا لغو یا با تاخیر انجام شود.
دیروز یکشنبه نیز رسانههای آمریکا اعلام کردند که در پی طوفان و بارانهای شدید و جاریشدن سیل در خیابانها و جادهها، مقامات ایالت کالیفرنیا اعلام وضعیت اضطراری کردند.
سازمان هواشناسی آمریکا هشدار داد که بیش از ۳۷ میلیون نفر، یعنی حدود ۹۴ درصد از جمعیت این ایالت، در معرض خطر سیلهای تهدید کننده ناشی از طوفان هستند.
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