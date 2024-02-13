به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پنجاهمین فیلم وودی آلن باعنوان «ضربه شانس» به آمریکا میرود. گروه رسانهای MPI این فیلم را از ۵ آوریل در آمریکای شمالی اکران میکند و از ۱۲ آوریل اکران دیجیتال آن شروع میشود.
این فیلم که ماه سپتامبر در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد هم با اعتراض گروهی مواجه شد و هم تشویق ایستاده ۲ دقیقه و نیمی مشتاقان را برانگیخت.
توزیع کنندگان فیلم آمریکا پس از جنبش «می تو» (#MeToo) و مطرح شدن دوباره ادعاهای دیلن فارو در مورد کودک آزاری علیه آلن، از این کارگردان فاصله گرفتند و بازیگرانی مانند ربکا هال، تیموتی شالامه و گرتا گرویگ از همکاری با او ابراز پشیمانی کردند.
والری لمرسیه، نیلز اشنایدر، لو دو لااژ، السا زیلبرشتاین و ملویل پوپو در فیلم «ضربه شانس» که درباره دسیسه و قتل است، بازی میکنند. داستان فیلم درباره زوج زیبایی است که در پاریس زندگی میکنند و زندگی آنها زمانی تغییر میکند که مسایل قدیمی دوباره وارد زندگیشان میشود.
اوون گلیبرمن منتقد ورایتی، از این فیلم به عنوان بهترین فیلم آلن پس از «یاسمین غمگین» در سال ۲۰۱۳ یاد کرد و در نقد خود نوشت: جشنواره فیلم ونیز به تازگی یک اتفاق لذتبخش را تایید کرد که این است؛ قتل با وودی آلن سر سازگاری دارد.
آلن در مصاحبهای اختصاصی با ورایتی پیش از اکران این فیلم فاش کرد که «ضربه شانس» ممکن است آخرین فیلم او باشد و تاکید کرد که ایدههای زیادی برای فیلم دارد که اگر تأمین مالی آن آسان باشد، ممکن است، وسوسه شود و باز هم به ساختن ادامه دهد.
وی افزود: اما فراتر از آن، نمیدانم که چنین علاقهای برای بیرون رفتن و صرف زمان زیادی برای جمعآوری پول دارم یا نه.
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