رقابت ۳۷ نفر برای هر کرسی مجلس در اردبیل

رضا قاسمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انتخابات نعمت بزرگ انقلاب اسلامی است که به صورت تمام عیار حضور و مشارکت مردم در صحنه را به رخ می‌کشد.

وی از انتخابات به عنوان عنصر حفاظت و صیانت از دستاوردهای نظام یاد کرد و گفت: انتخابات در این ۴۵ سال نه تنها تعطیل نشده بلکه در موعد مقرر برگزار و زمینه رشد و بالندگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را فراهم کرده است.

رییس ستاد انتخابات استان اردبیل به سازگار انتخابات به عنوان عنصر مطلوب در شناسایی نخبگان جامعه اشاره کرد و افزود: انتخابات در گردش نخبگان عنصر تأثیرگذار است و توانایی قدرت حضور مردم را در عرصه‌های سرنوشت ساز نمایان می‌کند.

قاسمیان با بیان اینکه برخلاف ادعای دشمن در کشور ما انتخابات به معنای واقعی رخ داده و خبری از انتصابات یا قدرت‌نمایی فرد و یا حزب خاصی نیست، تصریح کرد: مردم با تمام وجود پای صندوق‌های رأی حاضر شده و بهترین وقت، شایسته‌ترین افراد را راهی مجلس و دیگر مناصب می‌کنند.

وی شیطنت دشمن را برای مأیوس کردن ملت و تغییر دیدگاه‌ها را در هدف‌گذاری‌ها یادآور شد و خاطرنشان کرد: ما باید مسیر انتخابات و انتخاب مردم را ارج بنهیم و سعی کنیم تا ناکارآمدی‌ها را از طریق انتخاب مردم اصلاح و ترمیم کنیم.

قاسمیان ضرورت شکل‌گیری مجلس قوی را در مسیر اعتلای نظام اسلامی یادآور شد و اضافه کرد: تمام عوامل دخیل در انتخابات از سوی مردم تعیین شده و خود مردم نقش‌آفرین اصلی در عرصه انتخابات هستند.

معاون استاندار اردبیل بیان کرد: در انتخابات ۱۱ اسفند ۳۰ هزار نفر نیروی مردمی سازماندهی شدند تا با دقت و نظارت آنها انتخابات در بالاترین سطح و مطلوب‌ترین شرایط امنیتی همراه با آرامش و حضور مردم برگزار شود.

وی از تدارک یک‌هزار و ۳۸۳ شعبه اخذ رأی خبر داد و یادآور شد: شعب اخذ رأی به گونه‌ای طراحی شده تا مردم به راحتی در انتخابات حضور داشته باشند.

قاسمیان به فرآیند ثبت‌نام داوطلبان از مردادماه امسال خبر داد و تصریح کرد: در پیش ثبت‌نام ۸۹۸ نفر مدارک خود را بارگذاری کردند و این فرآیند در مهرماه به ثبت‌نام نهایی منجر شد تا ۴۷۸ نفر در این مرحله ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی گفت: از این تعداد ۴۴۳ نفر بعد از تأیید صلاحیت از سوی هیأت اجرایی به مرحله بعد راه یافتند تا در مدت تعیین شده هیأت نظارت و شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌ها را انجام دهد که تا ۲۰ بهمن این فرآیند طول کشید و ادامه آن را نیز تا ۳۰ اسفند شاهد هستیم.

قاسمیان افزود: در حال حاضر ۲۶۲ نفر در استان اردبیل تأیید صلاحیت شده و وارد صحنه رقابت انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین ۱۱۸ نفر، خلخال و کوثر ۴۰ نفر، مشگین شهر ۲۴ نفر، پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز ۵۶ نفر و گرمی و انگوت نیز ۲۴ نفر تأیید صلاحیت شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل اضافه کرد: در این استان به ازای هر کرسی مجلس ۳۷ نفر با هم رقابت می‌کنند تا در نهایت از بین این داوطلبان هفت نفر به عنوان نماینده استان وارد بهارستان شوند.

قاسمیان از آمادگی کامل برگزاری انتخابات در ۱۱ اسفند خبر داد و بیان کرد: تعرفه‌ها و برگه رأی به همراه دستگاه احراز هویت آماده و پلمب شده در اختیار استان است و از پنج شبکه صدا و سیما در هر حوزه انتخابیه پخش برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تمام مقدمات برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در ۱۱ اسفند فراهم شده و قرار است سالن‌ها، فضاهای ورزشی و آمفی‌تئاتر ادارات در اختیار کاندیداها قرار گیرند تا با کمترین هزینه بتوانند خود را برای مردم معرفی کنند.

قاسمیان تصریح کرد: هموطنان با پنج مدرک هویتی اعم از کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت و گذرنامه می‌توانند در انتخابات شرکت کرده و با اعلام کد ملی امکان حضور باشکوه را در انتخابات ۱۱ اسفند داشته باشند.

وی گفت: حضور مردم در انتخابات و شکوه و عظمت همراهی آنها با نظام در بالاترین سطح زمینه اعتلای نظام اسلامی را فراهم می‌آورد.

قاسمیان مشارکت بالای مردم استان را در انتخابات گذشته یادآور شد و افزود: یقین داریم که در ۱۱ اسفند رکورد مشارکت مردم استان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان شکسته خواهد شد.

رییس ستاد انتخابات استان اردبیل اضافه کرد: همزمان با انتخابات مجلس، چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان نیز در ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد تا از بین سه نفر کاندیدای تأیید صلاحیت شده خبرگان رهبری، ۲ نفر راهی مجلس خبرگان شوند.