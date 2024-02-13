آزمایش ebv چیست؟ علت تجویز + تفسیر منفی و مثبت بودن آزمایش

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آزمایش EBV یک آزمایش خون است که برای تشخیص عفونت ویروس اپشتین بار انجام می‌شود. یک نوع از ویروس هرپس است که باعث بیماری مونونوکلئوز عفونی (mono) می‌شود. با مشاهده علائمی همچون تب، گلو درد، خستگی، تورم غدد لنفاوی به ویژه در گردن، سردرد، بدن درد، راش پوستی، حالت تهوع و استفراغ، اسهال، درد عضلانی، بزرگ شدن کبد یا طحال بهتر است درخواست انجام این تست را بدهید.

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انواع آزمایش ebv

دو نوع آزمایش EBV وجود دارد:

آزمایش آنتی بادی IgM EBV: این آزمایش برای تشخیص عفونت حاد EBV استفاده می‌شود. آنتی بادی IgM اولین آنتی بادی‌هایی هستند که بدن در پاسخ به عفونت تولید می‌کند.

آزمایش آنتی بادی IgG EBV: این آزمایش برای تشخیص عفونت قبلی EBV استفاده می‌شود. آنتی بادی IgG آنتی بادی‌هایی هستند که بدن در پاسخ به عفونت مزمن یا عفونت قبلی تولید می‌کند.

هدف از تجویز آزمایش ebv چیست؟

آزمایش EBV معمولاً برای تشخیص عفونت EBV در افرادی که علائم مونونوکلئوز دارند، مانند تب، گلودرد، خستگی و تورم غدد لنفاوی، انجام می‌شود. همچنین ممکن است برای تشخیص عفونت EBV در افرادی که در معرض خطر ابتلاء به سرطان‌های مرتبط با EBV، مانند لنفوم بورکیت، هستند، انجام شود.

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عوارض آزمایش ebv چیست؟

آزمایش EBV معمولاً ایمن است و عوارض جانبی کمی دارد. با این حال، در برخی موارد، ممکن است باعث خونریزی یا کبودی در محل نمونه گیری شود.

تفسیر جواب آزمایش ebv

اگر نتایج آزمایش EBV شما مثبت باشد، به این معنی است که شما به EBV مبتلا شده اید. اگر نتایج آزمایش EBV شما منفی باشد، به این معنی است که شما به EBV مبتلا نیستید یا قبلاً به آن مبتلا شده اید و بدن شما آنتی بادی‌های EBV را تولید کرده است.

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