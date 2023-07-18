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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

از سوی معاون امور هنری؛

دبیر جشنواره موسیقی فجر معرفی شد/ اعلام اعضای شورای سیاستگذاری

دبیر جشنواره موسیقی فجر معرفی شد/ اعلام اعضای شورای سیاستگذاری

با صدور احکامی از سوی محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای سیاستگذاری سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر، در احکامی شاهین فرهت، سیدمحمد میرزمانی، هادی آرزم، محمدعلی مرآتی، رضا مهدوی و محمد اله‌یاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این دوره از جشنواره موسیقی فجر منصوب کرد.

همچنین با هماهنگی شورای سیاستگذاری که وظیفه طراحی چهارچوب‌های اصلی جشنواره را بر عهده دارد، با حکم معاون امور هنری، رضا مهدوی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره منصوب شد.

سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر بهمن ماه سال جاری در بخش‌های مختلف، همزمان در تهران و استان‌های دیگر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5840022
آروین موذن زاده

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