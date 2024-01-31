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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

موسیقی فجر ۳۹ در آینه مهر؛

پوستر سی‌ونهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منتشر شد

پوستر سی‌ونهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منتشر شد

پوستر و موشن‌پوستر سی‌ونهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر، پوستر و موشن‌پوستر سی‌ونهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با طراحی استودیو «هیبو» در آستانه این رویداد هنری منتشر شد.

زهرا ابراهیم‌زاده (طراح گرافیک)، محمدحسین مجیدپور (مدیر هنری)، کیامهر محسن پور (طراح موشن) اعضای گروه هنری و دست اندرکاران پوستر جشنواره سی و نهم فجر هستند.

همچنین موسیقی استفاده شده در موشن‌گرافی جشنواره، بخشی از چهار مضراب بیات ترک از آلبوم هزار آوا اثر مریم تژده است که چندی پیش توسط نشر ماهور منتشر شده است.

سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن امسال در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی همزمان در تهران و استان‌های دیگر برگزار می‌شود و جایزه ترانه، ‌ جایزه موسیقی و رسانه، بخش سرود و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این دوره از جشنواره خواهد بود.

برای تماشای موشن پوستر سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 6010437
علیرضا سعیدی

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