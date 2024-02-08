به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه در حالی کار خود را در بخش‌های مختلف آغاز خواهد کرد، که براساس تازه‌ترین برنامه ریزی ها و اقداماتی که از سوی ستاد برگزاری این رویداد موسیقایی اتخاذ شده، یک سالن دیگر به سالن‌های میزبان برگزاری بخش موسیقی پاپ جشنواره موسیقی فجر اضافه شده است.

افزایش تعداد سالن‌های برگزاری کنسرت موسیقی پاپ سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در حالی است که این بخش همواره جزو بخش‌های پرطرفدار و پرمخاطب جشنواره موسیقی فجر محسوب می‌شود. فرآیندی که اگرچه مدیران برگزاری این رویداد در تازه‌ترین نشست خبری خود اعلام کردند برای تأمین منافع مالی در جشنواره حضور ندارد، اما باید بپذیریم بخش زیادی از فرآیند جذب مخاطب جشنواره به ویژه طی سال‌های اخیر در بخش اجراهای موسیقی پاپ جشنواره صورت می‌گیرد. مسیری که بی تردید نمی‌توان منکر وجود آن شد، اما نباید به واسطه چنین استقبالی از دیگر بخش‌های جشنواره غافل شد. شرایطی که به شدت در فرآیند آسیب پذیری قرار گرفته و باید برای حل بحران مخاطب آن برنامه ریزی مؤثری انجام داد.

برنامه ریزی که اگرچه ایده تشکیل «کمیته مخاطبان» جشنواره می‌تواند، آغازگر حرکتی جدی در حوزه مخاطب سنجی رویداد موسیقی فجر و آسیب‌های آن به حساب آید، اما ضرورت توجه به آن در ایام خارج از جشنواره و برگزاری نشست‌های آسیب شناسی در این حوزه امری بسیار ضروری است. شرایطی که از پس خبری که رضا مهدوی دبیر این دوره از جشنواره موسیقی فجر طی روزهای گذشته مبنی بر مستقل شدن موسیقی پاپ در قالب یک جشنواره مجزا به رسانه‌ها ارائه کرد می‌تواند حساسیت ماجرا را ۲ چندان کند.

بخش موسیقی پاپ سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه به میزبانی سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران و فرهنگسرای بهمن کار خود را با ۲۴ نوبت اجرای مختلف توسط خوانندگان مطرح این عرصه آغاز خواهد کرد.

طبیعتاً اولین نکته‌ای که در این دوره از جشنواره غیر از اضافه شدن فرهنگسرای بهمن تهران به سالن‌های میزبان بخش پاپ به چشم آمد، کاهش نسبی قیمت بلیت کنسرت‌های این بخش به نسبت اجراهای خارج از جشنواره خوانندگان موسیقی پاپ است که براساس قیمت‌های مندرج در سامانه فروش بلیت از کف قیمت ۹۵ هزار تومان آغاز و تا سقف ۴۹۵ هزار تومان نیز ادامه دارد. فرآیندی که در روال عادی کنسرت‌ها در حوزه سقف قیمت بلیت‌ها بعضاً تا ۹۰۰ هزار تومان و در کف قیمت‌ها بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

البته باید دید آنچه به لحاظ محتوایی از سوی خوانندگان دعوت شده به بخش موسیقی پاپ جشنواره ارائه می‌شود، آیا به کیفیت و کمیت همان اجراهای خارج از جشنواره است یا خیر؟ چرا که در ادوار گذشته بخش موسیقی پاپ جشنواره بعضاً مشاهده شده که کنسرت جشنواره بسیاری از خوانندگان آنچنان که در اجراهای معمول و خارج از جشنواره خود تلاش می‌کنند کنسرت پرشور و بامحتوایی را ارائه دهند، به میزان کمتری است. موضوعی که امید می‌رود در این دوره از جشنواره دقیقاً بر اساس همان کیفیت و کمیتی باشد که در اجراهای معمول از این خواننده‌ها شاهد بودیم.

اما از نقاط قابل اتکایی که می‌تواند در بخش موسیقی پاپ جشنواره مورد توجه قرار گیرد، حضور هنرمندان مطرح و شناخته شده‌ای است که کنسرت‌های آن‌ها در طول سال معمولاً از استقبال بسیار خوبی از سوی مخاطبان مواجه می‌شود. شرایطی که امید می‌رود در این دوره از جشنواره به ویژه با اضافه شدن فرهنگسرای بهمن بتواند به داغ شدن تنور جشنواره کمک کند. زیرا موقعیت جغرافیایی فرهنگسرای بهمن که در جنوب پایتخت قرار گرفته، می‌تواند هم فرصت خوبی برای خوانندگان برای مواجهه با طیف متفاوت‌تری از مخاطبان و هم شرایطی برای آزمون و خطای کیفی یکی از بهترین سالن‌های اجرای برنامه‌های موسیقایی در جنوب تهران باشد که از این پس بتواند در کنار سالن‌های شمال شهر، میزبان مخاطبان در منطقه متفاوت‌تری از پایتخت باشد.

بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته آرون افشار، مسعود صادق‌لو، مهدی احمدوند، آرش و مسیح، سهراب پاکزاد، اشوان، حامد محضرنیا، ناصر زینلی، حمید هیراد مصطفی راغب و گروه ماکان در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران کنسرت‌های خود را برای اساس جدول زمان بندی جشنواره برگزار می‌کنند. ضمن اینکه در فرهنگسرای بهمن نیز به ترتیب علیرضا طلیسچی، معین زندی، آرمین زارعی، محسن یگانه و حامیم هرکدام در ۲ نوبت آثارشان را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهند.

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن، امسال در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی همزمان در تهران و استان‌های دیگر برگزار و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه، بخش سرود و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این دوره از جشنواره خواهد بود.

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