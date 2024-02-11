محمد معتمدی خواننده ارکستر موسیقی ملی ایران در جشنواره فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان روز دوشنبه ۲۳ بهمن از ساعت ۱۸:۳۰ در تالار وحدت با همراهی گروه کر بنیاد رودکی به رهبری رازمیک اوحانیان، روی صحنه می‌رود.

در این اجرا محمد معتمدی به عنوان خواننده و مازیار ظهیرالدینی به عنوان کنسرت مایستر، ارکستر موسیقی ملی ایران را همراهی می‌کنند.

قطعات «تهران» به آهنگسازی و تنظیم همایون رحیمیان و همراهی گروه کر، «کویر» به آهنگسازی محمد معتمدی و تنظیم افشین عزیزی، «ناله شبگیر» اثر پرویز یاحقی به تنظیم امیرحسین طایی، قطعه محلی «بویر احمدی» با تنظیم همایون رحیمیان و همراهی گروه کر، «پیروزی» به آهنگسازی و تنظیم همایون رحیمیان و همراهی گروه کر، «روشنی روی تو» به تنظیم امیر حسین طایی، «آسمان خدا» به آهنگسازی مجید وفادار و تنظیم سیامک بهبهانی، قطعه محلی «رشید خان» با تنظیم همایون رحیمیان و همراهی گروه کر، «سوگند» اثر بابک افشار، «تکیه‌گه خیال» به آهنگسازی امیر فرشید رحیمیان و تنظیم همایون رحیمیان و «ای ایران» اثر روح‌الله خالقی با تنظیم گلنوش خالقی با همراهی گروه کر، در این کنسرت اجرا می‌شوند.

ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان روز دوشنبه ۲۳ بهمن در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی همزمان در تهران و استان‌های دیگر برگزار می‌شود.