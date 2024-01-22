رضا مهدوی آهنگساز، نوازنده، مدرس و دبیر سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ارایه گزارشی اجمالی از روند فعالیت‌های ستاد جشنواره موسیقی فجر توضیح داد: هم اکنون درحال جمع بندی برای تکمیل برنامه‌های جدول این دوره از جشنواره هستیم که تقریباً مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و اگر تغییری در این روند نداشته باشیم به زودی جدول جشنواره را نیز منتشر خواهیم کرد.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام گرفته ما در این دوره از جشنواره شاهد اجرای گروه‌های مختلف در بخش‌های موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک، موسیقی تلفیقی، موسیقی پاپ، بخش بین الملل، موسیقی کودک و نوجوان، موسیقی نواحی، موسیقی بانوان و بخش پژوهش هستیم که غیر از سالن بخش نمایش فیلم، تالارهای میزبان هم مشخص شده‌اند.

دبیر سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر درباره داوری بخش‌های مختلف جشنواره هم توضیح داد: آخرین مراحل داوری بخش‌های مختلف جشنواره در حال انجام است. ضمن اینکه قرار است به زودی اجراهای جشنواره نیز مورد داوری قرار بگیرند که جزییات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

مهدوی درباره بخش بین‌الملل جشنواره نیز اظهار کرد: گروه‌های زیادی برای شرکت در این دوره از جشنواره دعوت شدند که از میان گروه‌های مورد نظر ستاد جشنواره حدود ۱۰ گروه معتبر بین المللی انتخاب و در نهایت تعدادی برای حضور در جشنواره دعوت می‌شوند. شرایطی که به طور حتم دربرگیرنده حساسیت‌هایی است و نمی‌توان تا روزهای باقی مانده به جشنواره به صورت قطعی درباره اسامی آنها اطلاع رسانی کرد.

وی درباره بخش موسیقی پاپ این رویداد موسیقایی ملی نیز گفت: بخش موسیقی پاپ این دوره از جشنواره هم همچون سال‌های قبل برگزار می‌شود اما با این تفاوت که به احتمال بسیار فراوان در ۲ سالن میزبان مخاطبان خواهیم بود. شرایطی که در دوره‌های پیشین فقط به میزبانی یک سالن برگزار می‌شد اما در این دوره با ۲ سالن پذیرای تماشاگران خواهد بود. البته برنامه‌ریزی‌هایی برای مستقل شدن بخش موسیقی پاپ از جشنواره موسیقی فجر تدارک دیده شده که بر این مبنا قرار است از سال آینده جشنواره‌ای مستقل ویژه موسیقی پاپ برگزار شود که به احتمال فراوان دربرگیرنده موسیقی تلفیقی هم خواهد بود.

وی درباره برنامه‌های ستاد اجرایی جشنواره موسیقی فجر در ارتباط با جنایات رژیم صهیونیستی و کودک‌کشی در نوار غزه عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌هایی برای اجرای قطعاتی ارکسترال در محکومیت کودک‌کشی و جنایات ضدانسانی رژیم صهیونیستی در غزه تدارک دیده شده است که جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود.

دبیر سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ادامه داد: به اعتقاد من شرایط برگزاری جشنواره موسیقی فجر باید به این سمت هدایت شود که عمده محوریت موضوعی این رویداد به نوعی خاستگاه اجرای آثار منتخب جشنواره‌های مختلف موسیقی کشور از جمله جشنواره موسیقی جوان، جشنواره موسیقی بانوان، جشنواره موسیقی دانشجویان، جشنواره موسیقی نواحی، جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی و جشنواره‌های دیگر باشد. ضمن اینکه فراخوان این رویداد هم برای شرایط خاص دیگری طراحی شود که می‌تواند در برگیرنده ابعاد مختلفی هم باشد. این روند، موضوعی است که می‌تواند مورد بررسی بیشتری هم قرار گیرد.

مهدوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به شرایط برگزاری جایزه باربد گفت: فارغ از بخش‌هایی که برای اهدای جایزه باربد طراحی شده بر این باور هستم بخش‌هایی چون پژوهش، شعر و ترانه، موسیقی و رسانه می‌توانند تحت پوشش جایزه باربد قرار گیرند اما ماجرای کمبود بودجه یکی از مهم‌ترین مواردی است که در ارتقای کمی موضوع جایزه باربد مورد بررسی قرار گرفته و امیدوارم شرایط به گونه‌ای طراحی شود که بتوانیم موضوع جایزه باربد را به این بخش‌ها نیز تعمیم دهیم.