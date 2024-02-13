هشدار آنروا نسبت به گسترش دامنه جنگ در رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی در سازمان ملل متحد [آنروا] با صدور بیانیه‌ای نسبت به افزایش عملیات نظامی در شهر رفح که تعداد ساکنان آن شش برابر دوره قبل از جنگ غزه است، هشدار داد.

این گزارش تاکید کرد که باید از ادامه فعالیت‌های این آژانس حمایت کرده و آن را به علت وجود برخی افراد در معرض خطر قرار نداد. علاوه بر اینکه باید به دنبال راه حل سیاسی برای رفع این مشکل بود.

آنروا از تمامی دولت‌هایی که کمک‌های مالی خود به این آژانس را تعلیق کرده‌اند، خواست در تصمیم خود تجدید نظر کنند و در غیر این صورت آژانس مجبور به اتخاذ تصمیماتی در خصوص کاهش فعالیت‌های خود حتی در غزه خواهد بود.

کمیسر کل آنروا نیز دیشب با اشاره به اینکه «در قبال عملیات نظامی در رفح احساس نگرانی فزاینده داریم» افزود: ما در غزه با کمبود غذا مواجهیم و نشانه‌های قحطی در شمال این باریکه آشکار شده است. این منطقه‌ها در شُرف ورود به قحطی هستند. روز گذشته عبور کامیون‌های حامل کمک‌های بین‌المللی متوقف شد و این موضوع به جان‌باختن شماری از فلسطینیان انجامید.

کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه آنروا ادامه داد: ۵ درصد از ساکنان نوار غزه جان باخته یا ناپدید شده‌اند و ما نسبت به عملیات نظامی جدید در رفح نگرانیم.

وی گفت: آنچه اسرائیل در خصوص مشارکت کارکنان آنروا در حمله‌های اکتبر گفته تنها در حد ادعا است. ما از اسرائیل خواستیم که اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار ما بگذارد، اما هیچ اطلاعاتی از سوی آن با ما به اشتراک گذاشته نشده است.