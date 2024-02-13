مقاومت فلسطین هرگز به رژیم صهیونیستی امتیاز نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مسئول روابط بین الملل جبهه خلق برای آزادی فلسطین گفت که هیچ گونه تحول اساسی جدیدی در تماس با مصر درباره نوار غزه و به‌ویژه رفح اتفاق نیفتاده است.

«ماهر الطاهر» همچنین تأکید کرد که مقاومت فلسطین هرگز در مذاکرات زیر آتش به رژیم صهیونیستی امتیاز نخواهد داد.

وی ادامه داد: در خصوص تماس‌ها با مصر باید بگویم که قاهره اعلام کرد رژیم صهیونیستی اغلب پیشنهادهای مطرح شده از سوی گروه‌های فلسطینی را رد کرده است. مصر همچنین به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به رفح اشاره کرد و این یعنی ما باید یا امتیاز بیشتری بدهیم یا با تجاوز جدی به رفح رو به رو خواهیم شد.

این مقام مقاومت فلسطین خاطرنشان کرد: ما تأکید می‌کنیم مقاومت فلسطین از دیدگاه پیشنهادی خود هرگز عقب نشینی نخواهد کرد؛ به این معنا که امکان ندارد مقاومت فلسطین در مذاکرات زیر آتش تسلیم طرح نتانیاهو شود.