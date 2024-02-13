  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۱

جنبش خلق برای آزادی فلسطین:

مقاومت فلسطین هرگز به رژیم صهیونیستی امتیاز نخواهد داد

مقاومت فلسطین هرگز به رژیم صهیونیستی امتیاز نخواهد داد

«ماهر الطاهر» مقام ارشد جبهه خلق برای آزادی فلسطین تأکید کرد که مقاومت فلسطین در مذاکرات زیرآتش هرگز تسلیم توطئه نتانیاهو نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مسئول روابط بین الملل جبهه خلق برای آزادی فلسطین گفت که هیچ گونه تحول اساسی جدیدی در تماس با مصر درباره نوار غزه و به‌ویژه رفح اتفاق نیفتاده است.

«ماهر الطاهر» همچنین تأکید کرد که مقاومت فلسطین هرگز در مذاکرات زیر آتش به رژیم صهیونیستی امتیاز نخواهد داد.

وی ادامه داد: در خصوص تماس‌ها با مصر باید بگویم که قاهره اعلام کرد رژیم صهیونیستی اغلب پیشنهادهای مطرح شده از سوی گروه‌های فلسطینی را رد کرده است. مصر همچنین به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به رفح اشاره کرد و این یعنی ما باید یا امتیاز بیشتری بدهیم یا با تجاوز جدی به رفح رو به رو خواهیم شد.

این مقام مقاومت فلسطین خاطرنشان کرد: ما تأکید می‌کنیم مقاومت فلسطین از دیدگاه پیشنهادی خود هرگز عقب نشینی نخواهد کرد؛ به این معنا که امکان ندارد مقاومت فلسطین در مذاکرات زیر آتش تسلیم طرح نتانیاهو شود.

کد مطلب 6023146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها