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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۶

امیر آشتیانی:

خون شهدای غزه، کار رژیم صهیونیستی را یکسره خواهد کرد

خون شهدای غزه، کار رژیم صهیونیستی را یکسره خواهد کرد

وزیر دفاع گفت: اذهان تمام جوامع بشری در حمایت از مردم فلسطین است و خون شهدای غزه، کار رژیم صهیونیستی را یکسره خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره اینکه با وجود کشتار مردم غزه و جنایت‌هایی که اسرائیل مرتکب می‌شود چرا شاهد بی‌عملی کشورهای عربی و سازمان‌های بین‌المللی هستیم، گفت: همه مردم منطقه دلشان با مردم فلسطین است، مردم جهان نیز همین طور هستند.

وی ادامه داد: اذهان تمام جوامع بشری در حمایت از مردم فلسطین است، اما به هر حال برخی از سردمداران آنها هنوز به خودشان نیامده‌اند و با توجه به آن چیزی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند، باید این کشورها هم اقدام عملی انجام دهند یعنی رژیم صهیونیستی را تحریم کنند.

وزیر دفاع گفت: این وعده خداست و قطعاً محقق می‌شود و این شروع سقوط ۱۰۰ درصدی رژیم صهیونیستی است. نظام سلطه و خود آمریکا که از اسرائیل حمایت می‌کند، نمی‌داند در چه ورطه‌ای افتاده است و قطعاً در باتلاقی افتاده که نمی‌تواند بیرون بیاید. قطعاً خون این شهدا کار این رژیم را یکسره خواهد کرد.

کد مطلب 6023064
رامین عبداله شاهی

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