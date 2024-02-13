توضیحات خاندوزی در مورد پروازهای داخلی با ایرلاین خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی سهشنبه (۱۷ بهمنماه) در حاشیه مراسم افتتاح پروژههای مهرآباد درباره ورود ایرلاینهای خارجی در برقراری پروازهای داخلی، گفت: صددرصد با انجام و برقراری پروازهای داخلی توسط ایرلاینهای خارجی موافق هستم و در این باره توضیحاتی ارائه خواهم داد.
بنابراین وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر برنامههای دولت برای انجام پروازهای داخلی توسط ایرلاینهای خارجی خبر داد؛ در حالی که امروز (۲۴ بهمنماه) سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری خود «استفاده از ظرفیت ایرلاینهای خارجی در پروازهای داخلی» را تشریح کرد و گفت: دولت فعلاً در کمیسیونهای تخصصی خود برنامهای برای استفاده از ظرفیت ایرلاینهای خارجی در مسیرهای داخلی ندارد و همان برنامه قبلی دنبال میشود.
از اواسط دیماه بازار بلیت هواپیما با معضلاتی روبه رو شده و مسیرهای پر تردد هوایی صد در صد گران شده و سازمانی بر وضعیت بازار عرضه و خرید بلیت هواپیما نظارت جدی ندارد که موجب سردرگمی و شکایت مسافرین شده است. از دیماه که قیمت بلیتهای هواپیما با افزایش روبه رو شد که در مقابل موجب کمیاب شدن بلیت هواپیما در بازار شد که پس از رأی دیوان، بلیت پروازهای داخلی از سوی شرکتهای هواپیمایی با افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمتها، عرضه شد.
حال براساس این گزارش به نظر میرسد دو وزیر جوان کابینه دولت سیزدهم با اختلاف نظر مواجه شدند و هر دو نظریههای متفاوتی را اعلام کردند؛ اما وضعیت فعلی بازار بلیت هواپیما مناسب نیست و نیازمند بازرسی از سوی حاکمیت است. البته در این راستا (۲۲ دیماه)، یک گشت بازرسی مشترک با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد انجام شده و ٩ شرکت متخلف در فروش بلیت شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد اما این گشت حکومتی چندان تأثیرگذار نبود و شرکتهای هوایی بدون توجه همچنان به ادامهدار بود آشفتگی بازار مسکن دامن میزنند.
البته شرکتهای هوایی اخیراً علاوه بر گرانفروشی صد درصدی در لحظه آخر اقدام به لغو پرواز میکنند بدون هیچگونه توضیح و عذرخواهی، که با انجام این کار قطعاً آحاد مردم را عصبانی خواهد کرد. ایرلاینها با انجام چنین روشهایی در برابر قانون مقاومت میکنند که چنین روشی موجب سوداگری و رواج عرضه بلیت با قیمت نامتعارف در بازار میشود.
پیش از رأی دیوان عدالت اداری و افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی توسط شرکتهای هواپیمایی، بازار حملونقل هوایی با کمبود یا نبود بلیت پروازهای داخلی مواجه شد که به نظر میرسد چنین موضوعی با هدف و برنامهریزی شده رخ داده تا مسؤولان بالادستی با قانون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما موافقت کنند.
با موقوفالاجرا شدن رأی دیوان عدالت اداری، مجدد بلیت پروازهای داخلی کمیاب و در برخی از مسیرها همچنان نایاب شده است. همچنین معدود بلیتهای موجود در برخی مسیرهای پروازی نیز با قیمت بالا و بهصورت «بیزینس» عرضه میشود.
به گزارش مهر، به نظر میرسد وزیران دولت سیزدهم باید به بازار بلیت هواپیما رسماً ورود کنند تا بساط سوداگری در این حوزه برچیده شود. همچنین با توجه به عرضه سوخت هواپیما با قیمت پایین به شرکتهای هوایی، ایرلاینها بهانهای برای افزایش قیمت بیشاز اندازه نخواهند داشت.
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