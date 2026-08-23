وحدت اسلامی در کردستان؛ روایتی از همزیستی شیعه و سنی در میدان عمل

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: هفته وحدت در کردستان تنها به برگزاری چند مراسم و نشست محدود نمیشود، بلکه فرصتی برای بازخوانی ظرفیتهای مشترک میان مذاهب اسلامی و تقویت پیوندهای اجتماعی در استانی است که سالهاست همزیستی شیعه و سنی را در بستر فرهنگ و باورهای دینی تجربه کرده است.
در این میان، تأکید بر سیره پیامبر اکرم(ص)، مقابله با اختلافافکنی و فراهم کردن زمینه حضور مستقیم مردم در برنامههای وحدتآفرین، محور سخنان مسئولان و علمای استان قرار گرفته است.
وحدت، راهبرد مشترک مسلمانان در برابر دشمنان
امام جماعت مسجد جامع سنندج، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیره امام شهید حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای(ره) و ادامهدهندگان راه امام خمینی(ره)، اظهار کرد: محور حرکت امامین انقلاب، دفاع از اسلام و ایجاد اتحاد میان مسلمانان بود و در این نگاه، تفاوتی میان شیعه و سنی وجود نداشت.
ماموستا مختار فرجی افزود: شعار «یا ایها المسلمون اتحدوا» بر یک حقیقت اساسی تأکید دارد و آن اینکه مسلمانان در برابر دشمنان دین و استکبار باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و اجازه ندهند اختلافات مذهبی به عاملی برای تضعیف امت اسلامی تبدیل شود.
امام جماعت مسجد جامع سنندج با بیان اینکه حفظ حرمت مقدسات مذاهب اسلامی یکی از اصول مهم در مسیر وحدت است، گفت: نه یک مسلمان شیعه حق اهانت به مقدسات اهل سنت را دارد و نه یک مسلمان سنی میتواند به مقدسات شیعه توهین کند؛ زیرا چنین رفتارهایی زمینهساز اختلاف و دور شدن مسلمانان از یکدیگر خواهد بود.
فرجی خاطرنشان کرد: تأکید بر پرهیز از توهین به مقدسات یکدیگر میتواند زمینه مودت، رحمت و محبت را میان مسلمانان تقویت کند و جامعه اسلامی را در برابر جریانهایی که از اختلافات مذهبی برای ضربه زدن به مسلمانان استفاده میکنند، مقاومتر سازد.
وی با اشاره به شرایط جامعه پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: در گذشته فاصلهها و سوءتفاهمهایی میان پیروان مذاهب وجود داشت و مناسبات مذهبی نیز گاه تحت تأثیر همین اختلافات قرار میگرفت، اما پس از انقلاب اسلامی و با تأکید امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بر وحدت، بسیاری از این فاصلهها کاهش پیدا کرد.
تفرقه، مهمترین ابزار دشمن برای تضعیف امت اسلامی
فرجی در ادامه نسبت به پیامدهای دامن زدن به اختلافات مذهبی هشدار داد و گفت: دشمنان همواره تلاش کردهاند میان مسلمانان شکاف ایجاد کنند؛ زیرا میدانند جامعهای که دچار اختلاف و چنددستگی شود، توان مقابله با تهدیدها را از دست خواهد داد.
وی با اشاره به آموزههای قرآن کریم افزود: اختلاف و نزاع موجب از بین رفتن قدرت و انسجام مسلمانان میشود و دشمن نیز از چنین شرایطی برای وارد کردن ضربه به امت اسلامی استفاده میکند.
امام جماعت مسجد جامع سنندج تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشیاری مسلمانان هستیم و کشورهای اسلامی باید به جای قرار گرفتن در مسیر اختلاف و واگرایی، منافع مشترک و مصالح امت اسلامی را مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به وضعیت برخی کشورهای اسلامی منطقه اظهار کرد: متأسفانه در شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال ایجاد شکاف در جهان اسلام هستند، برخی کشورهای اسلامی به جای تقویت پیوند با برادران مسلمان خود، در مسیری حرکت میکنند که نتیجه آن تأمین منافع دشمنان است.
فرجی ابراز امیدواری کرد با افزایش آگاهی و بصیرت مسلمانان، زمینه شکلگیری جبههای واحد در برابر دشمنان فراهم شود و امت اسلامی بتواند با تکیه بر مشترکات دینی، از ظرفیتهای خود برای پیشرفت و عزت استفاده کند.
وحدت باید از شعار به متن زندگی مردم برسد
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت هفته وحدت اظهار کرد: این مناسبت فرصت ارزشمندی است تا تفاوت دیدگاهها درباره تاریخ میلاد پیامبر اکرم(ص) به زمینهای برای همگرایی و انسجام بیشتر مسلمانان تبدیل شود.
حجتالاسلام برومند رازیانی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب هستیم و برنامههای هفته وحدت باید از سطح شعار فراتر رفته و اثر خود را در زندگی اجتماعی مردم نشان دهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به برگزاری چهارمین دوره مهمانی امت احمد در استان بیان کرد: هدف از اجرای این برنامه آن است که موضوع وحدت از نشستهای محدود و نخبگانی خارج شده و به میان مردم بیاید؛ به نحوی که مردم نه تنها مخاطب برنامه، بلکه طراح و کنشگر اصلی آن باشند.
رازیانی ادامه داد: مهمانی امت احمد باید با مشارکت اقوام، مذاهب و گروههای مختلف مردمی برگزار شود و ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کردستان در این رویداد به میدان بیاید.
وی با اشاره به تجربه دوره گذشته گفت: سال گذشته بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای مهمانی امت احمد با مشارکت مستقیم مردم انجام شد و امسال نیز تلاش میشود این مشارکت افزایش یابد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان مردمیسازی و بومیسازی را دو محور اصلی برنامه امسال دانست و افزود: این برنامه نباید متعلق به یک دستگاه یا مجموعه خاص تلقی شود، بلکه دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید نقش پشتیبان داشته باشند و میدان را برای فعالیت مجموعههای مردمی فراهم کنند.
مهمانی امت احمد ظرفیت فرهنگی کردستان برای وحدتآفرینی
رازیانی با بیان اینکه مهمانی امت احمد میتواند تصویری واقعی از فرهنگ اجتماعی کردستان ارائه کند، خاطرنشان کرد: این برنامه ظرفیت مناسبی برای معرفی فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و توانمندیهای مردم استان است و میتواند جلوهای از همدلی میان شیعه و سنی و اقوام مختلف کردستان باشد.
وی از گسترش این برنامه به دیگر نقاط کشور خبر داد و گفت: مهمانی امت احمد که از کردستان آغاز شده است، در سال گذشته در ۲۳ استان کشور نیز برگزار شد و این استقبال نشان میدهد این رویداد میتواند به الگویی ملی برای تقویت وحدت اسلامی تبدیل شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تأکید کرد: برنامههای هفته وحدت باید از شکل تشریفاتی فاصله گرفته و به رویدادهایی اثرگذار و ماندگار تبدیل شوند؛ چراکه وحدت زمانی پایدار خواهد بود که مردم خود را صاحب آن بدانند و در تحقق آن نقش مستقیم داشته باشند.
رازیانی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، فرهنگی و اجتماعی استان برای برگزاری برنامههای هفته وحدت تأکید کرد و گفت: ظرفیت اصلی وحدت در میان مردم قرار دارد و باید بستر حضور و نقشآفرینی هرچه بیشتر آنان فراهم شود.
اجرای برنامههای فرهنگی و قرآنی متنوع در کردستان
در کنار برنامههای مردمی، مرکز بزرگ اسلامی کردستان نیز مجموعه گستردهای از برنامههای فرهنگی، قرآنی، تبلیغی و اجتماعی را برای هفته وحدت تدارک دیده است.
ماموستا ایوب احمدپور، مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان، با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده اظهار کرد: هدف اصلی این برنامهها تقویت وحدت اسلامی، تبیین سیره پیامبر اکرم(ص) و ایجاد زمینه تعامل بیشتر میان علما، روحانیون و اقشار مختلف جامعه است.
وی از برگزاری نشستهای تخصصی و مدیریتی از جمله جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی استان، نشست ائمه جمعه و بررسی شاخصها و کارکردهای مساجد اهل سنت خبر داد و افزود: برگزاری کنفرانس وحدت در سنندج و نشست مشترک ائمه جمعه اهل تشیع و اهل سنت نیز در دستور کار قرار دارد.
احمدپور همچنین از برگزاری جشنهای مولود ویژه روحانیون اهل سنت در شهرستانهای مریوان، سروآباد، سقز و بانه خبر داد و گفت: یادواره شهدای جنگ تحمیلی با حضور خانوادههای شهدای اهل سنت نیز از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.
وی دیدار روحانیون اهل سنت و تشیع با نماینده ولی فقیه در استان کردستان را از دیگر برنامهها برشمرد و افزود: این دیدار با هدف تقویت تعامل و همدلی میان علما و روحانیون مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد.
برنامههای قرآنی از مساجد تا فضای مجازی
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان با اشاره به بخش دیگری از برنامههای هفته وحدت بیان کرد: سرکشی و تفقد از روحانیون در شهرستانها، برگزاری مسابقه دارت ویژه روحانیون، جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) ویژه خواهران در شهرستانهای سنندج، سقز، مریوان، سروآباد و دیواندره و مسابقه کتابخوانی با عنوان کتابخوانی در فضای مجازی از جمله برنامههای این ایام است.
احمدپور ادامه داد: تجلیل از متولدین بازه ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول که نام آنان محمد یا یکی از القاب پیامبر اکرم(ص) است نیز پیشبینی شده است.
وی برگزاری محافل انس با قرآن کریم در مساجد و مدارس علوم دینی شهرستانها با حضور قاریان برجسته استانی را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: مسابقه تفسیر آیات مرتبط با ماه ربیع نیز به صورت مجازی برای طلاب و روحانیون برگزار خواهد شد.
پیوند برنامههای وحدت با نماز جمعه و فعالیتهای اجتماعی
مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان همچنین از برنامهریزی برای حضور مسئولان و مدیران محلی در نمازهای جمعه روزهای ۳۰ مرداد و ۶ شهریور خبر داد و افزود: سخنرانی مدیران و معاونان استانی پیش از خطبههای نماز جمعه نیز در نظر گرفته شده است.
احمدپور گفت: گفتوگو با روحانیون شاخص و انتشار محتوای مرتبط با وحدت در رسانهها و فضای مجازی، تحلیل آیات قرآن کریم در حاشیه مراسم، مسابقه پیامکی مفاهیم قرآنی با همکاری صدا و سیمای استان و برگزاری کارگاه بصیرتافزایی و سبک زندگی ایرانی اسلامی ویژه طلاب خواهر از دیگر برنامههای این ایام است.
وی اضافه کرد: این کارگاهها در شهرستانهای سنندج، سقز، مریوان و دیواندره برگزار میشود و بازدید از مساجد فعال ویژه طلاب خواهر نیز در برنامه قرار دارد.
احمدپور در پایان از برپایی غرفه امت اسلامی مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان در پیادهراه فردوسی سنندج خبر داد و گفت: این غرفه با هدف معرفی فعالیتهای فرهنگی و ترویج گفتمان وحدت اسلامی در ایام هفته وحدت برپا خواهد شد.
بررسی مجموعه برنامههای پیشبینی شده در کردستان نشان میدهد که رویکرد اصلی امسال، پیوند دادن فعالیتهای فرهنگی و قرآنی با حضور اجتماعی مردم است؛ رویکردی که در صورت تداوم میتواند هفته وحدت را از یک مناسبت تقویمی به فرصتی برای تقویت ارتباطات اجتماعی، کاهش سوءتفاهمهای مذهبی و نمایش ظرفیتهای مشترک جامعه کردستان تبدیل کند.
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