مدیر جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی آبادان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم مدیر سابق پیشین و معارفه مدیر جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی آبادان صبح امروز یکشنبه در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد.
در این آیین حجتالاسلام سیدمحمدهادی شفیعی مدیرکل حوزه هنری استان خوزستان اظهار کرد: حوزه هنری امید هنر انقلاب است و شکلگیری آن با هدف تداوم و گسترش هنر انقلاب اسلامی انجام شده است.
وی افزود: حوزه هنری در مقاطع مختلف رسالت خود را به ظهور رسانده که از جمله آن میتوان به فعالیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با تشییع امام شهید، دوران دفاع مقدس و روایت شهدای جنگ اخیر اشاره کرد.
مدیرکل حوزه هنری استان خوزستان ادامه داد: این مجموعه در عین پویایی و حفظ اصالت همواره در حال بازتولید خود است و تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیتهای جدید مسیر هنر انقلاب را با قدرت بیشتری دنبال کند.
شفیعی با اشاره به جایگاه خوزستان در ساختار حوزه هنری گفت: خوزستان تنها استانی است که از دو دفتر حوزه هنری برخوردار است و به واسطه اهمیت و ظرفیتهای فرهنگی آن، یک دفتر در دزفول و یک دفتر در آبادان فعالیت میکند.
وی، دفتر حوزه هنری آبادان را مجموعهای پیشرو دانست و بیان کرد: نسل خوبی در این دفتر فعالیت کردهاند و به واسطه زحمات انجامشده، حوزه هنری آبادان اکنون بهعنوان دفتری زنده و مؤلف شناخته میشود.
در پایان این آیین از خدمات شهریار قلیگشتی مدیر پیشین حوزه هنری انقلاب اسلامی آبادان تجلیل و احسان نمازی بهعنوان مدیر جدید این دفتر معرفی شد.
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