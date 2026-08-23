آغاز خرید مرغ مازاد و تسهیل صادرات در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت تولید گوشت مرغ با حضور اتحادیه مرغداران و زنجیرههای تولید، لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای حمایت از این صنعت و رفع چالشهای پیشروی تولیدکنندگان را اولویت اصلی این نشست دانست.
وی در تشریح برنامههای حمایتی این سازمان اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته و مکاتبات رسمی با مرکز، شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان موظف شده است تا برای جلوگیری از تضرر مرغداران و مدیریت بازار، بلافاصله نسبت به خرید گوشت مرغ مازاد بر نیاز بازار اقدام کند.
سلطانی کاظمی درباره راهکارهای تنظیم بازار داخلی افزود: مذاکرات جدی با فروشگاههای زنجیرهای فعال در استان آغاز شده است تا با تغییر اولویتهای خرید، این مراکز مکلف شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی استان تامین کنند و وابستگی به مرغهای وارداتی از سایر مناطق کاهش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری و در راستای ایجاد مسیرهای نوین بازاریابی، مجوز خروج گوشت مرغ به صورت همراه مسافر برای اتباع عراقی صادر شده است تا ضمن رونق اقتصادی، بخشی از ظرفیت تولید مازاد به بازارهای صادراتی خرد هدایت شود.
وی بیان کرد: هدف اصلی تمامی این اقدامات، پشتیبانی مستقیم از مرغداران، تعادلبخشی به عرضه و تقاضا و فراهم کردن بسترهای مناسب برای فروش تولیدات بومی در خوزستان است.
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