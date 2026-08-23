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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

دمای هوای خوزستان تا چهارشنبه افزایش می‌یابد

دمای هوای خوزستان تا چهارشنبه افزایش می‌یابد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از روند افزایش دو تا سه درجه‌ای دما در سطح استان تا روز چهارشنبه خبر می‌دهند.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقرار جریانات جنوبی از روز سه‌شنبه سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی و مناطق مرکزی خواهد شد.

وی افزود: احتمال رگبارهای پراکنده، رعد و برق، وزش باد متوسط و گاهی تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات شمالی و ارتفاعات شرقی طی امروز و فردا دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر و امیدیه با دمای ۴۶.۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان ثبت شدند؛ همچنین بستان با دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد.

سبزه زاری در پایان گفت: اهواز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۶.۲ درجه سانتی‌گراد و کمینه دمای ۳۰.۹ درجه سانتی‌گراد رسید.

کد مطلب 6924779

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