به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی صبح امروز یکشنبه در آیین تکریم مدیر پیشین و معارفه مدیر جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی آبادان اظهار کرد: در بسیاری از عرصه‌ها هنر می‌تواند از سلاح نظامی اثرگذارتر باشد زیرا هنر درست و متعالی موجب تسخیر دل‌ها و اندیشه‌ها می‌شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از نظر محتوای فرهنگی و هنری غنی است و ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوانی در کشور وجود دارد.

امام جمعه آبادان ادامه داد: ابعاد هنری در میان جوانان موج می‌زند و باید با برنامه‌ریزی مناسب زمینه‌ای فراهم شود تا استعدادهای بالقوه به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل شوند.

وی با اشاره به جایگاه حوزه هنری گفت: این مجموعه باید در مسیر خط اصیل انقلاب اسلامی و شهدا حرکت کند و با تولید آثار فاخر، مفاهیم ارزشمند انقلاب را به نسل‌های جدید منتقل کند.

غبیشاوی ضمن آرزوی موفقیت برای احسان نمازی مدیر جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی آبادان بیان کرد: آبادان از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری قابل توجهی برخوردار است و انتظار می‌رود حوزه هنری بتواند این ظرفیت‌ها را شناسایی و ساماندهی کند.

وی همچنین از خدمات شهریار قلی‌گشتی مدیر پیشین حوزه هنری آبادان قدردانی کرد و گفت: تلاش‌های انجام‌شده در دوره گذشته قابل تقدیر است و امیدواریم مدیر جدید نیز با استفاده از توان هنرمندان شهرستان مسیر فعالیت‌های فرهنگی و هنری را توسعه دهد.

در پایان مراسم از شهریار قلی‌گشتی تجلیل و احسان نمازی به‌عنوان مدیر جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی آبادان معارفه شد.