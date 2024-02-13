حضور تیرکمانداران آذربایجان شرقی در تیم ملی چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی بهار ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیأت تیراندازی با کمان آذربایجان شرقی با تقدیر از عملکرد مسئولان ورزش استان در رشته تیراندازی با کمان، افزود: استان آذربایجان شرقی همواره عملکرد درخشانی در این رشته داشته و ورزشکاران این استان بیشترین فراوانی را در تیم‌های ملی دارند.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با اشاره به خداحافظی کهتری از تیم ملی عنوان داشت: میلاد وزیری به عنوان یکی از سرمایه‌های استان آذربایجان شرقی به عنوان سرمربی تیم ملی تیروکمان منصوب شد که امیدواریم عملکرد درخشانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی ظرفیت‌های بالایی در رشته تیراندازی با کمان دارد، اذعان کرد: استان آذربایجان شرقی همواره ورزشکاران خوبی در تیم‌های ملی داشته است و بیشترین فراوانی را در حوزه داوران و ورزشکاران دارد ولی توسعه ورزش این استان باوجود اینکه خوب بوده اما کافی نیست و باید بیش از پیش شاهد توسعه این رشته در باشیم.

با برگزاری مجمع انتخاباتی هیأت تیراندازی با کمان استان، کاظم قبادی از ۲۹ رأی مأخوذه توانست با ۲۴ رأی به مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیأت تیراندازی با کمان منصوب شد.

گفتنی است، مجمع انتخاباتی هیأت تیراندازی با کمان آذربایجان شرقی امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد