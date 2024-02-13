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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۲

فرمانده انتظامی آبادان خبر داد؛

بازداشت عامل تخریب خودروی سرمربی نفت آبادان

بازداشت عامل تخریب خودروی سرمربی نفت آبادان

آبادان - فرمانده انتظامی آبادان از شناسایی و دستگیری عامل تخریب خودروی سرمربی باشگاه فرهنگی ورزشی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیومرث کشوری بیان کرد: به دنبال شکایت سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مبنی بر تخریب خودروی شخصی او توسط افراد ناشناس، موضوع شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان تخریب در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی موفق شدند، کمتر از ۲۴ ساعت عامل تخریب خودروی شاکی را شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کنند.

سرهنگ کشوری از اعتراف متهم به بزه انتسابی خبر داد و تصریح کرد: متهم در بازجویی با پلیس علت تخریب خودروی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت را خروج برادر فوتبالیست او از لیست تیم صنعت نفت توسط سرمربی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی آبادان گفت: پرونده قضائی علیه متهم تشکیل و به دادسرا معرفی شد.

کد مطلب 6023392

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