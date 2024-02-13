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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

نماینده ولی فقیه در خوزستان:

وحدت ایران و عراق بیش از گذشته خودنمایی می‌کند

وحدت ایران و عراق بیش از گذشته خودنمایی می‌کند

اهواز- نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: وحدت ملت‌های ایران و عراق بیش از گذشته خودنمایی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز سه‌شنبه در مراسم اهدای گل نرگس به عتبات عالیات در عراق بیان کرد: حرکت نمادین اهدای گل نرگس به عتبات عالیات به منظور شرکت در جشن اعیاد شعبانیه است.

وی گفت: در کنار برادران عراقی و به نیابت از مردم ایران به ویژه مردم خوزستان صورت می‌گیرد اهدای گل نرگس به عتبات عالیات در عراق تا وحدت دو ملت مقاوم ایران و عراق بیش از پیش خودنمایی کند.

به گزارش مهر، این حرکت نمادین به منظور همدلی ملت ایران و عراق در حرم های امام کاظم (ع) و امام جواد (ع)، امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع)، امامزاده سید محمد (ع) صورت گرفت.

کد مطلب 6023419

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