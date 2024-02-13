به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز سه‌شنبه در مراسم اهدای گل نرگس به عتبات عالیات در عراق بیان کرد: حرکت نمادین اهدای گل نرگس به عتبات عالیات به منظور شرکت در جشن اعیاد شعبانیه است.

وی گفت: در کنار برادران عراقی و به نیابت از مردم ایران به ویژه مردم خوزستان صورت می‌گیرد اهدای گل نرگس به عتبات عالیات در عراق تا وحدت دو ملت مقاوم ایران و عراق بیش از پیش خودنمایی کند.

به گزارش مهر، این حرکت نمادین به منظور همدلی ملت ایران و عراق در حرم های امام کاظم (ع) و امام جواد (ع)، امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع)، امامزاده سید محمد (ع) صورت گرفت.