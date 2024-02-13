مجروحیت شدید یک خبرنگار در شمال رفح+تصاویر دلخراش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از زخمی شدن شماری از خبرنگاران در جدیدترین حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

این منابع بیان کردند که در حمله پهبادی ارتش رژیم صهیونیستی به شمال رفح در جنوب نوار غزه، اسماعیل ابو عمر خبرنگار الجزیره و یک خبرنگار دیگر زخمی شدند.

منابع مذکور اعلام کردند که در این حمله جنایتکارانه، پای خبرنگار الجزیره قطع شده است.

هر دو خبرنگار به بیمارستان منتقل شدند و قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرند.

پیش از این نیز آلاء الهمص خبرنگار فلسطینی در ادامه بمباران‌های نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. با شهادت این خبرنگار، شمار شهدای رسانه در نوار غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر به ۱۲۶ نفر افزایش یافت.