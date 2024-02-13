سارق نوجوان با ۱۰ فقره سرقت در قائمشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی خادمی گفت: درپی وقوع چندین فقره سرقت از منازل شهروندان، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرارگرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی سارقی نوجوان که والدین وی نیز در زندان به سرمی برند شدند.

وی افزود: در اقدامی غافلگیرانه متهم در مخفیگاهش دستگیر و در بازجویی‌های به عمل آمده به ۱۰ فقره سرقت منازل و طلاجات در این شهرستان اعتراف کرد.

سرهنگ خادمی با بیان اینکه سارق پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد، از شهروندان خواست: از قراردادن اشیای گران قیمت همانند طلاجات در منزل جدا خودداری کنند.