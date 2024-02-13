به گزارش خبرگزاری مهر، «امیر آشتیانی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار سفیر عربستان سعودی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو کشور مسلمان و دو بازیگر مهم در منطقه، در امنیت و ثبات منطقه موثرند، گفت: در چارچوب سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط و تعامل سازنده با کشورهای منطقه، مورد تاکید قرار دارد.

وزیر دفاع در ادامه ضمن محکوم کردن نسل کشی و ارتکاب جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه افزود: مسئله اول جهان اسلام و همه دنیا موضوع فلسطین است که لازم است کشورهای مسلمان به ویژه کشورهای مهم منطقه به عنوان وظیفه شرعی و انسانی در این خصوص قاطعانه تر و هماهنگ‌تر موضع گیری و اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه به طور قطع رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود در غزه نرسیده و نخواهد رسید، تصریح کرد: شرایط امروز منطقه، شرایط حساس و پیچیده‌ای است و دخالت و حمایت آمریکا و غربی‌ها می‌تواند شرایط امنیتی منطقه را پیچیده‌تر کند و باعث ایجاد یک بحران منطقه‌ای بزرگ شود.

امیر آشتیانی کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس را دارای منافع و تهدیدات مشترک دانست و افزود: همزیستی مسالمت آمیز و فهم مشترک نسبت به موضوع امنیت بسیار مهم است.

وزیر دفاع ضمن تاکید بر برقراری امنیت جمعی توسط کشورهای همسایه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای انجام گفتگوهای مشترک دفاعی و امنیتی با عربستان و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس را دارد.

امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به زمینه‌های مشترک همکاری میان نیروهای مسلح دو کشور در حوزه‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، فنی و توافق نامه جامع امنیتی دو کشور، آمادگی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران را در جهت توسعه همکاری‌های دفاعی، نظامی و فنی با این کشور اعلام و اظهار داشت: به طور قطع این همکاری‌ها علاوه بر انتفاع دو کشور، سبب افزایش ضریب و ارتقا امنیت و ثبات در منطقه خواهد شد.

سفیر پادشاهی عربستان در ادامه این دیدار ضمن تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه در ابعاد مختلف و از جمله در حوزه‌های دفاعی و فنی، تصریح کرد: دو کشور ایران و عربستان دوست و برادر هم هستند و تبادل هیئت‌ها و دیدارهای دفاعی به تعمیق روابط میان وزارت خانه‌های دفاع کمک خواهد کرد.