به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی اعلام کرد که عملیاتهای جدیدی را علیه رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی به انجام رسانده است.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲:۱۲ عصر امروز سهشنبه سیزدهم فوریه ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در پادگان متات را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و به صورت مستقیم آنان را مورد اصابت قرار دادند که در نتیجه آن شماری از این افراد به هلاکت رسیده و شماری دیگر نیز زخمی شدند.
در بیانیه دیگر حزبالله لبنان آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳ عصر امروز سهشنبه سیزدهم فوریه ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در اطراف موضع المرج را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و به صورت مستقیم آنان را مورد اصابت قرار دادند.
علاوه بر این حزبالله لبنان در بیانیهای دیگر اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی یک پهپاد «اسکای لارک» ارتش رژیم صهیونیستی را تحت کنترل خود درآوردهاند.
حزبالله لبنان در ادامه این بیانیه با اشاره به وضعیت سلامت این پهپاد بیان کرد: این پهپاد از نظر فنی در وضعیت خوبی قرار دارد.
از سوی دیگر جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرکهای «شیحین» و «یارین» در جنوب لبنان را بمباران کردند.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک «عیترون» در جنوب لبنان را گلولهباران کرد.
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