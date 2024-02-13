۵۷۶ نفر برای آزمون متمرکز ادارات مازندران شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امید محبی شامگاه سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران تصریح کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران برای جذب نیرو از محل مجوز طرح شهید زین الدین، ۷۶ نفر در ۶ دستگاه اجرایی استان از طریق آزمون استخدامی جذب و استخدام خواهند شد.

وی افزود: دستگاه‌های هدف برای جذب نیرو در مرحله نخست ۶ اداره کل اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شیلات، منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صنعت؛ معدن و تجارت است.

محبی با اعلام این مطلب که تا کنون ۵۶۷ نفر در آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی استان مازندران شرکت کردند تاکید کرد: مهلت ثبت نام این آزمون تا تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ است و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir اقدام به ثبت نام کنند.