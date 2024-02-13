وزیر اطلاعات «روز پاسدار» را به سرلشکر سلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات روز سه شنبه در پیامی به سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک و تهنیت سالگرد ولادت با سعادت سرور آزادگان عالم، حضرت امام حسین (ع)، روز پاسدار را به همه پاسداران انقلاب اسلامی، تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یادگار جاویدان بنیانگذار فقید نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضواناللهتعالی است که همواره حافظ امنیت کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده و الگو، حامی و خدمتگزار ملت ایران، امت اسلامی و مقاومت اسلامی و آزادیخواهان جهان است. امروز نیز در اجرای اوامر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای مدظلّهالعالی با جهاد و مقاومت برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی و عوامل سر سپرده آن، «سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی در همه دنیا به شمار میرود.»
وزیر اطلاعات افزود: سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات ضمن نکوداشت روز پربرکت پاسدار، عزت و سرافرازی روز افزون فرماندهی محترم و یکایک پاسداران ولایتمدار را از درگاه الهی مسالت کرد و به روان پاک امام راحل عظیمالشأن رحمتالله علیه و شهدای گلگون کفن پاسدار خصوصاً شهدای اخیر جنایات رژیم صهیونیستی درود میفرستیم. به اذن الله، چیرگی و ظفر بر ظالمان به ویژه رژیم سفاک و کودککش صهیونیستی را شاهد خواهیم بود.
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