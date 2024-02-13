برنامه اسراییل، آمریکا و انگلیس پایان مساله فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد که دشمنان از وجود رهبران آزادهای که در برابر آمریکا سر فرود نمیآورند و مصادره آزادی ملت و اشغال کشورشان را نمیپذیرند نگران میشوند.
وی افزود: نگرانی دشمن از آن است که در یمن با جغرافیای مهم و ملت تأثیرگذار آن، کسانی وجود داشته باشند که به مسایل امت خود و در رأس آن مساله فلسطین توجه داشته باشند.
الحوثی گفت: آمریکا، انگلیس و اسراییل پیش از این حساب رخدادهای کنونی و حمایت ملت ما از فلسطین را میکردند. دریاها اهمیت زیادی برای دشمن دارند و آنها روی آن بسیار حساب باز کردهاند و برای آن محاسبات متعددی را انجام دادهاند.
وی افزود: نتانیاهوی جنایتکار پیش از این در مورد تنگه باب المندب و خطر اینکه کسانی هدایت یمن را به دست بگیرند که رویکرد آزادی ملت فلسطین را داشته باشند صحبت کرده بود. طرحهای اسراییلی، آمریکایی و انگلیسی در تلاش هستند تا مساله فلسطین را از میان ببرند.
الحوثی ادامه داد: بیداری و تحرک ملتهای ما و چشمانداز آنان برای دستیابی به حقوق مشروعشان دشمنان را آزار میدهد. دشمنان میخواهند که موضع کشور ما و دیگر کشورها در چارچوب مزدوری برای آنان باشد. دشمنان خواهان مزدورانی هستند که ماموریت اصلیشان نگهبانی از تاسیسات و پایگاههای آمریکا و انگلیس و حمایت از کشتیهای اسراییل باشد.
وی افزود: منطق برخی مزدوران همان چیزی است که آمریکا، انگلیس و اسراییل در توصیف موضع ملت ما در حمایت از غزه بیان میکنند. کوتاهی بسیاری هولناکی از سوی بسیاری از کشورهای امت ما در سطح جهان عرب یا غیر از آن در قبال رخدادهای غزه صورت گرفته است.
الحوثی گفت: خداوند با پیروزی واقعی در عملیات دریایی و تحقق هدف بسیار مهمِ منع عبور و حرکت کشتیهای مرتبط با اسراییل بر کشور ما منت نهاد. تحرک نظامی ما در دریا کارآمد و تاثیرگذار است و ما امیدواریم که همگان کارآمدی و تاثیرگذاری این اقدام را درک کنند.
وی افزود: در این هفتهها هیچ عبور و مروری از سوی کشتیهای مرتبط با دشمن اسراییلی انجام نشده و این یک پیروزی واقعی و دستاورد بسیار مهم است. عملیاتهای نظامی ما نه تنها بر اوضاع دشمن در «ام الرشاش» تاثیر گذاشته بلکه در سطح کلی اقتصاد آن نیز تاثیرگذار بوده است.
الحوثی گفت: موضع ملت ما تاثیر راهبردی دارد؛ به همین دلیل به کشور ما حمله کردند و خود را گرفتار تبعات آن کردند. آمریکا و انگلیس از آغاز حمله به کشور ما دچار همان مشکل دشمن اسراییلی شدهاند و کشتیهایشان هدف گرفته میشود. آمریکا و انگلیس با وجود تلاشهایشان در حمایت از کشتیهای مرتبط با دشمن اسراییلی و حمله به کشور ما، شکست خوردهاند.
وی ادامه داد: ممانعت از عبور و حرکت کشتیهای مرتبط با دشمن اسراییلی پیروزی بر مثلث شرارت یعنی آمریکا، اسراییل و انگلیس است. بالاترین سطوح مقامات دشمن و در راس آنان رییس جمهور آمریکا به شکست در دفاع از کشتیهای اسراییلی اذعان کردهاند.
الحوثی گفت: دشمن اسراییلی میخواهد در رفح جنایتهای نسلکشی و کشتار جمعی و ویرانی فراگیر را که در شمال و مرکز نوار غزه مرتکب شده بود، به انجام برساند. جهان اسلام در برابر خطر بزرگی که مردم فلسطین را در رفح تهدید میکند مسوولیت بزرگی دارد.
وی ادامه داد: آمریکا با وجود شیوه فریبکارانهاش، در عمل، در تمامی جنایتهای دشمن اسراییلی شریک است. هواپیماهای شناسایی آمریکا و انگلیس در جنایت بسیار بزرگ و کشتار جمعی رفح مشارکت دارند. افسران آمریکایی و انگلیسی در مدیریت عملیات جنایتکارانه در غزه مشارکت مستقیم دارند.
الحوثی گفت: سکوت کشورها و ملتهای امت ما و عدم تحرک جدی آنان به نوعی مشارکت در جنایتهای غزه است. باید تحرک جدی و موضع روشن و قوی از سوی همگان و در پیشاپیش آنان امت اسلام وجود داشته باشد.
وی افزود: مصر در رابطه با رفح به موجب توافق صلح، نقض این توافق از سوی دشمن و گذر از محور فیلادلفیا از اهمیت برخوردار است. برادران ما در مصر باید تحرک جدی داشته باشند و به فشارهای آمریکا و انگلیس توجهی نکنند.
الحوثی گفت: حتی اگر آمریکا با یاوهگویی قصد فریب جهان را داشته باشد، دشمن اسراییلی تنها با تکیه بر آمریکا به رفح یورش خواهد برد. نقش شورای امنیت، سازمان ملل متحد و دیگر کشورها در برابر مظلومیت ملت فلسطین کجاست؟ اقدامات ما در برابر سرکشی اسراییل با مشارکت آمریکا و انگلیس افزایش خواهد یافت. عملیات ما در دریای سرخ و تنگه باب المندب عملیاتی مشروع و قانونی برای حمایت از ملت فلسطین است.
وی افزود: مادر تروریست و ریشه و منشا آن لابی یهودی صهیونیستی و بازوان ۳ گانه آن یعنی مثلث شرارت اسراییل، آمریکا و انگلیس هستند. آمریکا در جایگاهی نیست که دیگران را در فهرستی قرار دهد، زیرا تمامی توصیفات شرارت، جنایت و سرکشی بر این کشور انطباق دارد. راه حل درست برای عدم گسترش نزاع در منطقه توقف جنایت علیه ملت فلسطین در غزه است.
الحوثی گفت: به جز آمریکا، انگلیس و دشمن اسراییلی کشتیهای شما از سمت ما در امان هستند. در سلامت و امنیت از باب المندب و دریای سرخ گذر کنید. اگر خطری شما را تهدید کند از جانب دشمن آمریکایی است.
وی افزود: آنچه در برخی رسانههای خبری در خصوص قصد ما برای هدف قراردادن کابلهای دریایی و کابلهای اینترنت گفته شده در راستای تخریب چهره و موضع کشور ما است. ما هیچ قصدی برای هدف قراردادن کابلهای دریایی واصله به کشورهای منطقه را نداریم.
نظر شما