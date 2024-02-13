به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «وال استریت ژورنال»، رژیم صهیونیستی قصد دارد به عنوان بخشی از طرح تخلیه نوار غزه با تأمین هزینه توسط ایالات متحده و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اردوگاهی را برای آوارگان غزه ایجاد کند.

این روزنامه به نقل از مقامات ناشناس نوشت: اسرائیل پیشنهاد ایجاد کمپ‌های بزرگ چادری در غزه را به عنوان بخشی از طرح تخلیه نوار غزه با تأمین مالی از طرف ایالات متحده و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس خود قبل از تهاجم قریب الوقوع به شهر رفح در جنوب نوار غزه ارائه داده است.»

این روزنامه اشاره کرد که این پیشنهاد اخیراً نیز به مصر ارائه شده است. به گفته مقامات مصری، اسرائیل پیشنهاد ایجاد ۱۵ کمپ چادری را که هر کدام شامل حدود ۲۵۰۰۰ چادر در جنوب غربی نوار غزه است، ارائه داده است.»

این مقامات اشاره کردند که بر اساس برنامه ارائه شده، مصر مسؤولیت ایجاد کمپ‌ها و بیمارستان‌های صحرایی را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش وال استریت ژورنال، در این طرح آمده است که رژیم صهیونیستی علیرغم نگرانی‌های آمریکا و مصر، «برنامه حمله به رفح را در سر دارد».

وزارت امور خارجه مصر نیز به نوبه خود اعلام کرد که قاهره اظهارات مقامات اسرائیلی مبنی بر قصد آنها برای انجام عملیات نظامی در رفح واقع در نزدیکی مرزهای نوار غزه و مصر را کاملاً غیرقابل قبول می‌داند.

آسوشیتدپرس همچنین به نقل از مقامات مصری گزارش داد که مصر تهدید کرده است در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر رفح در نوار غزه، پیمان کمپ دیوید با اسرائیل را به حالت تعلیق در می‌آورد، اما سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر بعداً گفت که این توافقنامه اجرا خواهد شد.