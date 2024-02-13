  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۵۴

رژیم صهیونیستی:

با بودجه آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس در غزه اردوگاه می‌زنیم

با بودجه آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس در غزه اردوگاه می‌زنیم

مقامات رژیم صهیونیستی به روزنامه «وال استریت ژورنال» اعلام کردند که این رژیم با منابع مالی آمریکایی و برخی کشورهای خلیج فارس در غزه اردوگاه ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «وال استریت ژورنال»، رژیم صهیونیستی قصد دارد به عنوان بخشی از طرح تخلیه نوار غزه با تأمین هزینه توسط ایالات متحده و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اردوگاهی را برای آوارگان غزه ایجاد کند.

این روزنامه به نقل از مقامات ناشناس نوشت: اسرائیل پیشنهاد ایجاد کمپ‌های بزرگ چادری در غزه را به عنوان بخشی از طرح تخلیه نوار غزه با تأمین مالی از طرف ایالات متحده و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس خود قبل از تهاجم قریب الوقوع به شهر رفح در جنوب نوار غزه ارائه داده است.»

این روزنامه اشاره کرد که این پیشنهاد اخیراً نیز به مصر ارائه شده است. به گفته مقامات مصری، اسرائیل پیشنهاد ایجاد ۱۵ کمپ چادری را که هر کدام شامل حدود ۲۵۰۰۰ چادر در جنوب غربی نوار غزه است، ارائه داده است.»

این مقامات اشاره کردند که بر اساس برنامه ارائه شده، مصر مسؤولیت ایجاد کمپ‌ها و بیمارستان‌های صحرایی را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش وال استریت ژورنال، در این طرح آمده است که رژیم صهیونیستی علیرغم نگرانی‌های آمریکا و مصر، «برنامه حمله به رفح را در سر دارد».

وزارت امور خارجه مصر نیز به نوبه خود اعلام کرد که قاهره اظهارات مقامات اسرائیلی مبنی بر قصد آنها برای انجام عملیات نظامی در رفح واقع در نزدیکی مرزهای نوار غزه و مصر را کاملاً غیرقابل قبول می‌داند.

آسوشیتدپرس همچنین به نقل از مقامات مصری گزارش داد که مصر تهدید کرده است در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر رفح در نوار غزه، پیمان کمپ دیوید با اسرائیل را به حالت تعلیق در می‌آورد، اما سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر بعداً گفت که این توافقنامه اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6023775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • DE ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 1
      پاسخ
      بااین نیرنگ میخوان خاک و کشور و سرزمین فلسطین رو برای همیشه بالا بکشن. چه خواب شومی دیدن اینا !

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها