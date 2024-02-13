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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۸

با مجوز شورای فنی وزارت میراث فرهنگی انجام شد؛

حفاری در محوطه تاریخی «جوبجی» در رامهرمز

حفاری در محوطه تاریخی «جوبجی» در رامهرمز

رامهرمز- معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: حفاری در محوطه تاریخی «جوبجی» در رامهرمز با مجوز شورای فنی وزارت میراث فرهنگی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: در سال ۱۳۹۵ کاوش تاریخی در محوطه تاریخی جوبجی شهرستان رامهرمز توسط باستان شناسان انجام شد.

وی افزود: پس از آن دو فصل کاوش برای نجات بخشی آثار در مسیر طرح ۱۲ هزار هکتاری کشاورزی رامهرمز انجام و حدود ۱۴۰ متر از این مسیر پاکسازی و آثار کشف شده برای نگهداری و مرمت به موزه و مراکز مرمتی ارسال شد.

وی ادامه داد: در مابقی مسیر که حدود ۴۰۰ متر است، حفاری با مجوز شورای فنی وزارت میراث فرهنگی و با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی در حال انجام است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان بیان کرد: در صورتی که در مسیر حفاری به آثاری تاریخی برخورد شود، عملیات حفاری متوقف و کاوش‌های لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 6023797

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