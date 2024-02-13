حفاری در محوطه تاریخی «جوبجی» در رامهرمز

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: در سال ۱۳۹۵ کاوش تاریخی در محوطه تاریخی جوبجی شهرستان رامهرمز توسط باستان شناسان انجام شد.

وی افزود: پس از آن دو فصل کاوش برای نجات بخشی آثار در مسیر طرح ۱۲ هزار هکتاری کشاورزی رامهرمز انجام و حدود ۱۴۰ متر از این مسیر پاکسازی و آثار کشف شده برای نگهداری و مرمت به موزه و مراکز مرمتی ارسال شد.

وی ادامه داد: در مابقی مسیر که حدود ۴۰۰ متر است، حفاری با مجوز شورای فنی وزارت میراث فرهنگی و با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی در حال انجام است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان بیان کرد: در صورتی که در مسیر حفاری به آثاری تاریخی برخورد شود، عملیات حفاری متوقف و کاوش‌های لازم انجام خواهد شد.