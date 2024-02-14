به گزارش خبرگزاری مهر، شهنام عرشی افزود: همچنین افرادی که از سرنگ‌های مشترک استفاده می‌کنند و گروه‌های پرخطر در معرض این نوع هپاتیت قرار دارند از این رو تست و غربالگری این بیماری از سال آینده از طریق مراکز بهداشتی و درمانی به صورت رایگان انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: هپاتیت C از طریق انتقال خون آلوده و استفاده از سرنگ مشترک معتادان و خدمات غیراستریل دندانپزشکی ایجاد می‌شود و در بلند مدت هم باعث مشکلاتی از جمله نارسایی کبد خواهد شد.

عرشی گفت: با درمان‌های مؤثری که در دسترس قرار گرفته است می‌توان اکثریت این بیماران را به موقع درمان کرد و از عوارض بعدی آن جلوگیری کرد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، زرد شدن رنگ پوست، درد در ناحیه راست بدن، التهاب کبد، خستگی و بی‌حالی را از علائم مشخص هپاتیت C برشمرد و افزود: این بیماری بعد از ۱۰ تا ۲۰ سال کبد را از کار می‌اندازد و منجر به نارسایی کبد می‌شود.

عرشی گفت: برنامه وزارت بهداشت در این زمینه، شروع غربالگری به صورت گسترده در گروه‌های پرخطر با فراخوان در زندان‌ها و آسایشگاه‌ها است و همچنین افرادی که با زندانی‌ها تماس نزدیک داشتند نیز غربالگری می‌شوند.

وی با بیان اینکه انجام غربالگری و درمان هپاتیت C رایگان است، ابراز امیدواری کرد با گسترش غربالگری و درمان بتوان این بیماری را از سطح کشور حذف کرد.