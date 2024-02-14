مقر فرماندهی نظامیان صهیونیست در جنوب غزه درهم کوبیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فلسطین الیوم به نقل از گردان‌های شهدا الاقصی گزارش داد: رزمندگان فلسطینی موفق شدند در کنار نیروهای وابسته به گروهان‌های قدس یک عملیات علیه عناصر صهیونیست انجام دهند.

در این گزارش آمده است: نیروهای فلسطینی مذکور موفق شدند مقر فرماندهی و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهند.

در بیانیه گردان‌های شهدا الاقصی تاکید شده است: مجاهدان ما در یک عملیات موفقیت آمیز در مرکز خان یونس واقع در جنوب نوار غزه با شلیک تعداد زیادی خمپاره ۱۲۰ میلیمتری مقر فرماندهی عناصر صهیونیست را هدف قرار دادند.

گروهان‌های قدس اعلام کرد مجاهدان این گروهان‌ها نیروهای اشغالگر اسراییلی را در شهرک عبسان بزرگ در شرق خان یونس با گلوله‌های خمپاره هدف قرار دادند.

مجاهدان گروهان‌های قدس در شمال خان یونس نیز با تیربار وارد درگیری‌های شدیدی با نیروها و ادوات جنگی ارتش صهیونیستی شدند.

در همین راستا رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که یک درگیری شدید در غرب خان یونس میان نیروهای مقاومت و عناصر صهیونیست در جریان است.

این رسانه‌ها تاکید کردند که مقاومت در حال بازآرایی نیروهای خود است.