۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۷

زنجیره انسانی اردنی‌ها مقابل کامیون‌های حامل کالاهای اسراییلی

یک جمعیت اردنی از برنامه خود برای تشکیل زنجیره انسانی در برابر کامیون‌های حامل کالاهای اسراییلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جمعیت جوانان اردن برای حمایت از مقاومت با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از ساکنان نوار غزه اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: ما از شهروندان اردنی می‌خواهیم در ایجاد یک زنجیره انسانی برای حمایت از ساکنان مظلوم نوار غزه شرکت کنند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این زنجیره انسانی امروز چهارشنبه در مسیر کامیون‌های حامل کالاهای اسرائیلی تشکیل خواهد شد.

لازم به ذکر است که شهروندان اردنی تاکنون چندین نوبت با برگزاری تظاهرات خواهان لغو توافقنامه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شده اند.

به تازگی نیز در امان، پایتخت اردن، هزاران نفر برای اعلام حمایت از مردم فلسطین در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی تجمع و با محکوم کردن جنایات و کشتارهای رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند. اردنی‌ها در این تظاهرات توقف فوری جنگ در غزه و جلوگیری از حمله این رژیم به رفح را خواستار شدند.

    حسنی IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      مردم اردن و عربستان وامارات وترکیه باید صادرات این کشورها بگیرنددولتهای این کشورهافاسدند

