گردهمایی کانون های ادبی دانشجویان علوم پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، برنامه افتتاحیه اول رویداد فرهنگی «مثبت یلدا» با شرکت بیش از ۴۰ دانشجوی پسر از دانشگاه های علوم پزشکی کشور و با حضور اسماعیل عجم مدیر کل امور فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر محمدحسین انباردار معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مدیران در سالن کوثر حرم مطهر حضرت احمدبن موسی(ع) برگزار شد.

در آغاز این آیین، دکتر محمدحسین انباردار معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تبریک اعیاد خجسته شعبانیه، حضور و مقدم مهمانان در این رویداد کشوری را گرامی داشت و ادامه داد: انتخاب شیراز به عنوان میزبان این رویداد ادبی و هنری با توجه به جایگاه و پیشینه این شهر در عرصه هنر شعر و ادب، انتخابی شایسته و به جا بوده است.

عضو هیات رییسه دانشگاه با پیشنهاد استمرار این رویداد برای سال های بعد، جایگاه هنر بویژه ادبیات فاخر فارسی را عاملی برای انسجام ملی و هدایت فرهنگی جامعه دانست و خواستار پرداخت هر چه بیشتر به این مقوله با رویکرد فرهنگ ایرانی و اسلامی شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به غناء ویژه شعر و حکمت پارسی، حضور یک نسل فرهیخته و آراسته به ادبیات فارسی در کادر سلامت کشور را عاملی برای سربلندی و بالندگی جامعه سالم فردای ایران دانست و ابراز امیدواری کرد شیراز میزبان خوب و مناسبی برای این رویداد باشد.

در ادامه، اسماعیل عجم مدیرکل امور فرهنگی وزارت بهداشت، نیز با خوش آمد به دانشجویان حاضر در این رویداد، از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تقدیر کرد و گفت: پیش از آغاز همه گیری بیماری کرونا، محافل ادبی در قالب های مختلف در دانشگاه های علوم پزشکی کشور فعال بودند که با شیوع این بیماری و با توجه به شرایط وقت، این فعالیت ها کم و در برخی موارد تعلیق شد.

وی افزود: در حال حاضر تلاش می کنیم تا مجددا این محافل در قالب نهادهای دانشجویی مانند کانون های فرهنگی به کار خود ادامه داده و راه ترقی بیش از پیش را طی کنند.

این مقام مسؤول در وزارت بهداشت افزود: انجام چنین فعالیت هایی در دانشگاه ها وقتی با حمایت رسانه ای مناسب همراه شود طبیعتا اثرگذاری فرهنگی ویژه ای را به دنبال داشته و در آینده شاهد به ثمر نشستن این فعالیت ها خواهیم بود.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت بهداشت، راه بردن به کنه و ریشه اشعار بسیاری از شعرای کهن ایران را ابزاری برای توسعه فرهنگی و نمود بیشتر و بهتر فرهنگ دینی معرفی کرد و پیشنهاد داد تا آلبومی صوتی از شعر خوانی غزلیات حافظ شیرازی توسط دو گروه شرکت کننده در این رویداد تهیه تا به عنوان یادگار و نیز نسخه ای مرجع و زیبا در اختیار دیگر دانشگاه های کشور قرار گیرد.

در ادامه این آیین افتتاح، دو کارگاه آموزشی با موضوعات «مبانی شعر پارسی» و «صدا سازی و ضرورت یادگیری آن در آوازخوانی» برگزار شد.

در این رویداد فرهنگی، ۲۴۰ دانشجوی دختر و پسر در دو گروه مجزا مهمان شهر شیراز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواهند بود.