هشدار الازهر درباره نسل کشی جدید رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، الازهر مصر به تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه ساکنان رفح واکنش نشان داد و این حمله ها را که به شهادت بیش از یکصد نفر از جمله کودکان منجر شد؛ به شدت محکوم کرد و نسبت به وقوع فاجعه انسانی بی سابقه در صورت سکوت در قبال طرح های جنایتکارانه و خطرناک یورش به رفح که یک و نیم میلیون آواره در آن اسکان دارند؛ هشدار داد.

الازهر در ادامه بر لزوم اتحاد برای مقابله با جنایت رژیم اشغالگر علیه رفح تاکید کرد، به ویژه که گوش این رژیم برای شنیدن درخواست های جهانی از سوی قدرت های تاثیرگذار در جامعه بین المللی کر شده است.

الازهر بیان کرد: اگر امروز و نه فردا به فلسطینیان کمک نشود؛ ده ها هزار انسان بی گناه اعم از زنان و مردان و سالخوردگان و کودکان و جوانان که از آتش تجاوزگری این رژیم گریخته اند؛ با یک نسل کشی جدید مواجه خواهند شد که به آمار جنایات نسل کشی این رژیم ظرف ۷۵ سال گذشته اضافه خواهد شد.

الازهر از جامعه جهانی و قدرت های تاثیرگذار درخواست کرد در برابر تهدیدهای فاجعه بار این رژیم از جمله جلوگیری از ارسال کمک های بشر دوستانه و امداد رسانی کافی به غزه و از بین بردن تمامی مظاهر زندگی در نوار غزه به مسئولیت خود عمل کنند.