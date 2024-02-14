آماده استفاده از توان علمی یادگاران نخبه شهدای ارتش هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، «امیر سرتیپ حسین ولی وند زمانی» در هم اندیشی اعضای مجمع یادگاران شهدای ارتش در دانشگاه فرماندهی و ستاد، گفت: از حضور و استفاده از توانمندی یادگاران ارتش در حوزه های مختلف در این دانشگاه استقبال می کنیم و امیدواریم بتوانیم از تخصص و توانمندی یادگاران شهدا بیش از گذشته بهره مند شویم.
وی افزود: نسل جدید ارتش، جنگ را درک نکرده است و افسران آن اکنون در حال آموزش شیوههای جنگ هستند. دانشجویان این دانشگاه با دیدن شهدای ارتش و تحصیل باورها و روحیات شهدا در جنگ تحمیلی میتوانند انگیزهای مناسب برای تحصیل خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه نمیتوان به شکل کامل شهدای ارتش در دوران دفاع مقدس را درک کرد، افزود: شهدا کار بزرگی انجام دادند اما از آن بزرگتر کار همسران شهدا است، چراکه بیش از نیم قرن زندگی و بار سنگین تربیت فرزندان را پس از شهادت فرزندان خود به دوش کشیدند.
امیر ولیوند با بیان اینکه قدیمی ترین دانشگاه ایران در تلاش است تا اتحاد و اتفاق در جمع خانوادههای شهدای ارتش تقویت شود، اظهار داشت: از حضور و بهره مندی از توانمندی یادگاران ارتش در حوزههای مختلف در این دانشگاه استقبال میکنیم و امیدواریم بتوانیم از تخصص و توانمندی فرزندان شهدا بیش از گذشته بهره مند شویم.
وی گفت: دانشگاه دافوس در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا فعالیت دارد و در حوزههای علمی این امکان را داریم تا بسترهای علمی و تحصیلی و حتی رفاهی را به خانوادههای یادگاران ارتش ارائه کنیم. قدر بزرگان و پیشکسوتان خود را میدانیم و قدردان این عزیزان هستیم.
