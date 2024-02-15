نامه پرسپولیس با مهر دادگستری به فیفا ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس به دلیل شکایت بوژیدار رادوشوویچ بابت عدم پرداخت مالیات حضورش در مدت حضورش در ایران از سوی فیفا بسته شد تا چاره‌ای جز پرداخت مفاصا حساب مالیاتی دروازه‌بان کروات سابق این تیم باقی نماند.

باشگاه پرسپولیس نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن این نامه را با تاییدیه های مربوط به وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه در اختیار وکیل رادو قرار داد تا او تأیید کرده و این موضوع به فیفا منتقل شود.

از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت مطالبات رضا اسدی بازیکن پیشین خود که اکنون در سپاهان اصفهان حضور دارد با حکم کمیته استیناف روبرو شده که باید آن را نیز تسویه کند. رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس به اوسمار ویه را قول داده است همزمان با مجوز فیفا پنجره نقل و انتقالاتی سرخ‌ها را باز خواهد کرد تا سرمربی پرسپولیس بتواند از عبدالکریم حسن، عیسی آل کثیر، ابوالفضل بابایی و اوستون ارونوف در صورت نیاز استفاده کند.

در حقیقت درویش چاره‌ای جز گرفتن رضایت اسدی همچون رادوشوویچ برای ثبت قرارداد خریدهای زمستانی خود ندارد