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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰

تغییر کاربری زندان رجایی‌شهر تصویب شد

تغییر کاربری زندان رجایی‌شهر تصویب شد

سه‌شنبه( ۲۴ بهمن‌ماه) جلسه کمیسیون ماده ۵ استان البرز به ریاست مجتبی عبداللهی استاندار برگزار و کلیات طرح پیشنهادی تغییر کاربری اراضی زندان رجایی‌شهر تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سه‌شنبه (۲۴ بهمن‌ماه) جلسه کمیسیون ماده ۵ استان به ریاست مجتبی عبداللهی استاندار البرز و دبیری محمدرضا صابری مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز و سایر اعضای این کمیسیون برگزار شد.

در این نشست سه پرونده از شهر کرج مورد بررسی قرار گرفت و کلیات طرح پیشنهادی برای تغییر کاربری اراضی زندان رجایی‌شهر نیز مورد تصویب قرار گرفت.

استاندار البرز برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج را با اهمیت دانست و از اداره کل راه و شهرسازی خواست تا درخصوص برگزاری جلسات فوق‌العاده برای رسیدگی سریع به پرونده‌های کمیسیون ماده ۵ اقدامات و هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

کد مطلب 6025096
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • نظر IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      21 0
      پاسخ
      خواهشا فقط مسکونی نشه و این زمین صرف پارک و کتابخانه پیست دوچرخه و پیاده روی بشه که واقعا گوهردشت پارک خیلی نیاز داره،
      • مهسا IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
        3 0
        چشم.
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      5 1
      پاسخ
      حالا قراره چی بشه؟
    • یک‌جانبار‌ IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      3 3
      پاسخ
      فکر‌مردم‌مستاجر‌‌را‌درحیدرآباد‌وحصارک‌ ‌بلوارحدادای‌کردید‌باشنیدن‌‌‌‌‌این‌روانشان‌آزرد
    • حمید IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      5 0
      پاسخ
      بفرمایید دقیق کمیسیون ماده۵ یعنی عاقبت چه؟
    • طالبی IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      4 0
      پاسخ
      زندان قزل حصار هم به بیرون شهر ببرید ویک کتابخانه ملی واستخر وپارک برای جوانان فراهم کنید
    • سید‌هادی‌عاصی علوی‌تفتی IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      2 4
      پاسخ
      سلام.خدا قوت. الدنیا سجن المومن. دنیا برای مومن زندان است.
    • مژده ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مراکز تفریحی و فرهنگی و ورزشی بزنید تو رو خدا یه پارک بانوان حسابی بزنید این محدوده خیلی نیاز داره

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