به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سهشنبه (۲۴ بهمنماه) جلسه کمیسیون ماده ۵ استان به ریاست مجتبی عبداللهی استاندار البرز و دبیری محمدرضا صابری مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز و سایر اعضای این کمیسیون برگزار شد.
در این نشست سه پرونده از شهر کرج مورد بررسی قرار گرفت و کلیات طرح پیشنهادی برای تغییر کاربری اراضی زندان رجاییشهر نیز مورد تصویب قرار گرفت.
استاندار البرز برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج را با اهمیت دانست و از اداره کل راه و شهرسازی خواست تا درخصوص برگزاری جلسات فوقالعاده برای رسیدگی سریع به پروندههای کمیسیون ماده ۵ اقدامات و هماهنگیهای لازم را انجام دهد.
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