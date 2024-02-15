به گزارش خبرنگار مهر، محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) تردد روان است.

آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد، آزادراه کرج – قزوین محدوده‌های مهر ویلا، گلشهر و کمال شهر و آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم شهر تا رضی آباد ترافیک سنگین گزارش شده است.

برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و کردستان همچنین در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، بوشهر، لرستان، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، همدان، ایلام و خوزستان بارش برف و باران است.

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.