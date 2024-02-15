به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار با وابستگان نظامی کشورهای دوست مقیم در تهران که در ستاد فرماندهی نیروی هوایی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: امروز افتخار داریم تا چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و حماسه ماندگار ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷، روز نیروی هوایی را گرامی بداریم.

وی افزود: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیروزی انقلاب اسلامی و استقلال آن نقش کلیدی و محوری ایفا کرد که با بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با رهبر کبیر انقلاب، قدرت پوشالی رژیم شاهنشاهی که بیشترین وابستگی تجهیزاتی و تخصصی را به آمریکا داشت در هم شکست و بساط ظلم و استکبار به یک‌باره برچیده شد.

فرمانده نیروی هوایی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران برای همه ما به ویژه نیروی هوایی نعمت الهی بود، چون به ما اعتماد به نفس داد و ما از این اعتماد به جوانانمان پاسخ بسیار خوبی گرفته‌ایم.

وی گفت: جوانان و صنعتگران دفاعی کشورمان به علم روز دنیا تجهیز شده‌اند، به طوری که تعمیر و نگهداری و اورهال همه نوع هواپیما را توسط جوانان متخصص ایرانی انجام می‌دهیم.

امیر واحدی گفت: نیروی هوایی ارتش همواره در هر عرصه‌ای که وارد شده، مؤثر و تعیین کننده بوده است و با اقتدار مأموریت‌های محوله را انجام می‌دهد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش خطاب به وابستگان نظامی کشورهای دوست گفت: تولید و بهره‌گیری از جنگنده بمب افکن سبک رزمی آموزشی یاسین، هواپیمای آموزشی فجر ۳، خرید و الحاقِ جنگنده بمب افکن سبک رزمی آموزشی پاک ۱۳۰، تولید و بهره برداری از انواع پهپادها از جمله کمان ۱۲ و ۲۲ انجام عملیات‌های برد بلند و خارج از FIR ، ساخت انواع شبیه سازها بمب‌های نقطه زن موشک‌های دور ایستا و ضد راداری و راکت ، تشکیل مراکز علوم نوین از جمله هوش مصنوعی، سایبر گوشه‌ای از دستاوردهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است.

امیر واحدی گفت: نیروی هوایی در حوزه دیپلماسی دفاعی، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته به طوری که در حوزه تبادل هیأت‌ها، انجام ملاقات و بازدیدها برگزاری دوره‌های آموزشی و اعزام ناظر در رزمایش سایر کشورها گام‌های مثبت و اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

ایران پیام‌آور صلح و دوستی برای همه مردم و دولت‌ هاست

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه تهدیدی برای منطقه و جهان نیست بلکه پیام‌آور صلح و دوستی برای همه مردم و دولت‌هاست، ولی در برابر هرگونه تهدید و اقدامات تروریستی قاطعانه خواهد ایستاد و آماده به اشتراک گذاری هرگونه تجربیات در مقابله با تروریسم، با کشورهای دیگر است.

امیر واحدی گفت: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم جهت همکاری و تعامل هرچه بیشتر با کشورهای همسو در زمینه‌های مختلف شامل انجام رزمایش‌های مرکب، همکاریهای آموزشی به خصوص تبادل دانشجو و استاد بین دانشگاه‌های هوایی در رشته‌های مختلف، انجام همکاری در بعد تعمیر و نگهداری قطعات و هواپیماها با توجه به وجود اشتراکات انجام همکاری در طراحی و تولید انواع شبیه سازهای هوایی تبادل ناظر هوایی در رزمایش‌ها را دارد.

فرمانده نیروی هوایی افزود: جمهوری اسلامی ایران جنایات رژیم صهیونیستی در برابر مردم مظلوم و بی دفاع غزه را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواستار توقف این نسل کشی و احقاق حقوق مردم فلسطین است.