جذب ۳.۱ میلیارد یورو سرمایه در مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی با اشاره به اینکه مناطق آزاد در ماه‌های گذشته موتور محرک اقتصاد کشور بودند، گفت: امروز غالب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور جاذبه‌های گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی دارند که هر کدام به تنهایی می‌توانند به یک قطب گردشگری تبدیل شوند. امسال با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری، این فرصت‌ها در معرض عموم قرار گرفت و بیش از یک هزار بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۰ میلیارد یورو تعریف و در ۱۲ رویداد داخلی و خارجی این بسته‌ها عرضه شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به عرضه خوب بسته‌های سرمایه گذاری افزود: مناطق آزاد به عنوان بهشت سرمایه‌گذاری به متقاضیان معرفی و ۳ و یک‌دهم میلیارد یورو تقاضای سرمایه‌گذاری دریافت شده است که، حجم قابل توجهی از این تقاضاها وارد حوزه عملیاتی شده و تقاضاهای بیشتری برای سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران داخلی دریافت شده است.

عبدالملکی گفت: در حوزه گردشگری هم ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری تدوین شده که بخش زیادی از آنها سرمایه‌گذاران خود را یافته و بخشی دیگر نیز در حال نمایش است تا فرصت‌ها به سرمایه‌گذاران معرفی شود. ارزش این بسته‌ها بیش از یک میلیارد یورو است. این فرصت‌ها تکرارپذیر است و ظرفیت بیش از چیزی است که در قالب بسته‌ها تدوین شده است.

مناطق آزاد به مقصدی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور تبدیل می‌شود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تبدیل مناطق آزاد به مقصدی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و محلی برای جلوگیری از خروج سرمایه افزود: خروج سرمایه از کشور معضل بزرگی در کشور بوده که با توسعه مناطق آزاد، حجم قابل توجهی از خروج سرمایه‌ها متوقف شده است. این اتفاق احساسی و به خاطر وطن دوستی نیست بلکه ریشه علمی و اقتصادی دارد و بواسطه فرصت‌هایی که به وجود آمده، خروج سرمایه از کشور کاهش یافته است.

عبدالملکی دسترسی خوب به بازار، هزینه‌های پایین، سهولت کسب و کار و وجود شرایط ترانزیتی مطلوب را دلیل اشتیاق سرمایه گذاران به حضور در مناطق آزاد خواند و گفت: حضور گردشگران این فرصت را دوچندان کرده که نمونه‌ای از آن مناطق آزاد قشم و کیش است که در طول سال میزبان صدها هزار نفر از شهروندان ایرانی و خارجی است.

وی با تاکید به ظرفیت‌های گردشگری بی‌نظیر منطقه آزاد چابهار هم افزود: ظرفیت‌های گردشگری چابهار در جهان کم‌نظیر است و به شکل ویژه‌ای می‌تواند گردشگری را در آن خطه توسعه دهد. این فرصت در اروند نیز به شکلی دیگر وجود دارد و سالانه صدها هزار نفر از مردم برای حضور در یادمان شهدا به این منطقه سفر می‌کنندهمچنین در طول سال حجم قابل توجهی از زائران عتبات عالیات با حضور در این منطقه، از کشور خارج و عازم نجف و کربلا می‌شوند. در همین راستا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه زیرساختی در مدت اخیر به پایان رسیده و توسعه در این منطقه با جدیت دنبال می‌شود.

گردشگری، یکی از ارکان مهم مناطق آزاد است

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: جاذبه‌های گردشگری کشور فقط مربوط به مناطق آزاد جنوب کشور نیست بلکه در منطقه آزاد ماکو نیز شاهد جاذبه‌های گردشگری تاریخی و طبیعی متعددی هستیم. ژیو پارک ارس نیز امروز میزبان گردشگران بسیاری است. مسیر گردشگری شمال کشور نیز در سال‌های اخیر امتداد پیدا کرده و حلقه دیگر آن نیز منطقه آزاد انزلی است.

این فرصت‌ها در مناطق آزاد تازه تأسیس نیز وجود دارد به شکلی که گردشگری به عنوان یکی از ارکان مهم مناطق آزاد محسوب می‌شود.