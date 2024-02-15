تجاوز نظامی جدید آمریکا و انگلیس به الحدیده یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در تازه‌ترین موج تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن، منطقه «الجاح» در ناحیه «بیت الفقیه» در جنوب استان الحدیده در یک مرحله هدف حمله هوایی قرار گرفت.

این تجاوز جدید آمریکا و انگلیس در حالی است که منابع خبری روز گذشته نیز از حمله‌های آمریکا و انگلیس به مناطقی از غرب یمن خبر دادند.

بر اساس این گزارش، متجاوزان آمریکایی و انگلیسی جنوب منطقه الجاح در بیت الفقیه در جنوب استان الحدیده را هدف دو حمله هوایی قرار دادند.

پیش از این حملات هم شبکه تلویزیونی المسیره یمن از موج جدید حملات هوایی آمریکا و انگلیس به استان الحدیده خبر داده بود. در این حملات دو منطقه «الجبانه» و «رأس عیسی» در ناحیه «الصلیف» در چند مرحله هدف حملات جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی قرار گرفتند.