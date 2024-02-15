حمله مدافع پرسپولیس به یک هوادار در اراک به خاطر «اتوبوس» خبرساز!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر عصر پنجشنبه در اراک به مصاف آلومینیوم رفت و یک بر صفر این دیدار را واگذار کرد تا مورد انتقاد هوادارانش قرار بگیرد.

این انتقادات به بیرون از ورزشگاه هم کشیده شد و زمانی که بازیکنان قصد سوار شدن به اتوبوس را داشتند برخی هواداران شعارهایی علیه محمدحسین کنعانی زادگان مدافع ملی پوش پرسپولیس سر دادند و ماجرای اتوبوس خبرساز تیم ملی را به او یادآوری کردند که همین امر باعث عصبانیت این بازیکن و حمله او به سمت یکی از هواداران شد.