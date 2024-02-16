به گزارش خبرنگار مهر، کامران قاسم‌پور ملی‌پوش کشتی ایران که پیش از این به دلیل مصدومیت مسابقات جهانی را از دست داده بود، در فاصله ۶ ماه مانده به المپیک باز هم دچار مصدومیت شد و به دلیل انجام تمرینات سنگین جراحی فتق انجام داد.

او در اولین مسابقه رنکینگ‌دار ۲۰۲۴ در کرواسی پس از مدت‌ها مصدومیت و عدم حضور در مسابقات جهانی و قهرمانی کشور، روی تشک رفت و برای دومین بار مقابل اسنایدر شکست خورد و به مدال برنز رسید. پس از کسب مدال برنز خیلی از اهالی کشتی معتقد بودند کامران باید تغییر وزن بدهد و به وزن قبلی خود یعنی ۸۶ کیلوگرم که سال‌ها پشت سر حسن یزدانی بوده بازگرد، چرا که شاید با توجه به وضعیت کتف آسیب دیده یزدانی و عمل جراحی‌اش، کامران فرصت کسب مدال در این وزن را داشته باشد.

البته او پیش از این در وزن ۹۲ کیلوگرم دو بار قهرمان جهان شد، اما به دلیل غیرالمپیکی بودن این وزن، به یک وزن بالاتر رفت و با رقیبان سرسخت ۹۷ کیلوگرم سرشاخ شد. البته کامران بعد از تورنمنت کرواسی علی‌رغم نظرات متفاوت اهالی کشتی، همچنان تصمیم داشت که در مسابقات پیش رو در وزن ۹۷ کیلوگرم روی تشک برود.

او قرار بود به همراه تیم ملی کشتی آزاد به تورنمنت یاشاردوغو اعزام شود؛ این مسابقات روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه در شهر آنتالیا برگزار می‌شود و حالا با توجه به عمل جراحی قاسم‌پور او این مسابقات هم از دست داد. طبق اعلام کادر فنی این رقابت‌ها هم یکی دیگر از چرخه انتخابی تیم ملی است.

البته طبق گفته مربی تیم ملی کشتی آزاد او پس از یک هفته استراحت می‌تواند دوباره تمرینات را از سر بگیرد، اما قطعاً در مسابقات یاشاردوغو به میدان نخواهد رفت.