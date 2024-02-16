به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه اوکراین استقلال مالی خود را از دست داده است، با اشاره به سفرهای اخیر ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور این کشور برای دریافت کمک، گفت که کییف حالا در سطح جهان به یک «متکدی» تبدیل شده است.
لاوروف تاکید کرد: غرب به شیوه های مختلف از اوکراین برای مهار روسیه و به گفته خودشان، تحمیل شکست راهبردی و ممانعت از نقشآفرینی مناسب این کشور در عرصه بینالمللی استفاده میکند.
وی افزود: در نتیجه اوکراین که غنیترین ظرفیت صنعتی را از امپراطوری روسیه و شوروی سابق به ارث برده بود، حالا احتمالاً به فقیرترین کشور اروپا بدل شده است و بدون اغراق کشوری روبه افول است و در عین حال رهبریت کییف را هم در سطح جهان به عنوان یک متکدی میشناسند.
