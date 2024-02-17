۳۳ پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی این کشور دیشب در مناطق مختلف این کشور دست‌کم ۳۳ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند.

ساعاتی پیش «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار استان بلگورود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بامداد امروز شنبه سامانه‌های پدافند هوایی ارتش این کشور ۲ پهپاد مهاجم اوکراینی را بر فراز قلمرو این استان رهگیری و منهدم کردند. وی تأکید کرد که این حادثه تلفات جانی و خسارت مادی نداشته است.

دیروز جمعه نیز وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی ارتش این کشور ۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز دریای سیاه و استان بلگورود در جنوب غربی روسیه ساقط کرده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: تلاش رژیم کی‌یف برای حمله با پنج پهپاد به روسیه ناکام ماند.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: سامانه دفاعی روسیه در استان بلگورود یک پهپاد و بر فراز دریای سیاه ۴ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد.

این در حالی است که پنج‌شنبه گذشته نیز وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۱۴ موشک شلیک شده از سوی ارتش اوکراین به سمت استان بلگورود خبر داده بود.

نیروهای اوکراینی روزانه مناطق مرزی با روسیه در استان‌های بلگورود، بریانسک، کورسک، فورنج، روستوف و شبه جزیره کریمه را با پهپاد، موشک و توپخانه هدف قرار می‌دهند.