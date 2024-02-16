ترامپ به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی دادگاه ایالتی نیویورک دونالد ترامپ و بنگاه تجاری او را به علت سندسازی و ارائه اطلاعات نادرست درباره ارزش واقعی دارایی‌ها و سرمایه این شرکت، به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار محکوم کرده است.

بر اساس تصمیم دادگاه، ترامپ باید بیش از ۳۵۰ میلیون دلار بپردازد و او به مدت ۳ سال از تصدی پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی منع شده است.

قاضی یکی از دادگاه‌های نیویورک که شکایت دادستانی این شهر از دونالد ترامپ به اتهام «کلاهبرداری» ناشی از «اغراق در اعلام دارایی» را بررسی کرد، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را به پرداخت جریمه‌ای بیش از ۳۵۴ میلیون دلار محکوم کرد.

دادستانی نیویورک در این پرونده کیفری مدنی رئیس جمهور پیشین آمریکا را متهم کرده بود که با هدف دریافت وام‌های بانکی و خدمات بیمه ترجیحی، در ارزش مستغلات خود اغراق و بهای واقعی آنها را جعل کرده است.